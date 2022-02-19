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«Сегодня мы это в очередной раз подтвердим». Азарёнок рассказал, в чём сила государственных СМИ

19 февраля 2022 18:00
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Новости Беларуси. Финал просветительского проекта «В режиме правды» проходит в Минске. В зале более 3 тысяч гостей со всей республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поисках правды после тяжелого августа 2020 года они обратились к государственным СМИ и не ошиблись.

«Сегодня мы это в очередной раз подтвердим». Азарёнок рассказал, в чём сила государственных СМИ-1

Арена Дворца спорта собрала белорусов со всех областей. Место выбрано не случайно – именно здесь 19 октября 1996 года состоялось первое Всебелорусское народное собрание. Люди поддержали курс Александра Лукашенко, что позволило, несмотря на лихие 90-е, сохранить независимость страны. Мероприятие открыла преамбула проекта измененной Конституции. Звучала она из уст тех, кто рассказывал правду в самые тяжелые времена.

«Сегодня мы это в очередной раз подтвердим». Азарёнок рассказал, в чём сила государственных СМИ-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
За последние два года, я думаю, все белорусы убедились в одной-единственной правде: страна у нас одна. Ну и как сказал Президент, завершая выступление на Послании народу и Национальному собранию: сила в правде, а правда за нами. И сегодня мы это в очередной раз подтвердим.

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# СМИ Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Полина Королева # Фотофакт

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