Вольфович: силовой блок в состоянии обеспечить безопасность граждан без дополнительной мобилизации

Новости Беларуси. Силовой блок в состоянии обеспечить безопасность граждан без дополнительной мобилизации. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на встрече с коллективом одного из крупнейших предприятий Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недопущение вооруженного конфликта на нашей территории – задача, которая стоит перед военным командованием Беларуси. При этом напряженность у белорусских границ сохраняется. Более 40 учений с участием свыше 100 тысяч военнослужащих провели западные соседи. Отработанные тактики носят наступательный характер. Развенчать недостоверную информацию и противостоять гибридным атакам призваны встречи с трудовыми коллективами, которые проводит руководство силового блока страны по поручению Президента.

Министр обороны Виктор Хренин в очередной раз подчеркнул, что все действия белорусских военных преследуют оборонительные цели. Глава Комитета госбезопасности Иван Тертель акцентировал внимание, что ведомство в курсе замыслов беглых и их западных кураторов. И никто не допустит ситуации, опасной для граждан Беларуси. Откровенный разговор должен внести ясность и успокоить белорусов на фоне сохраняющейся напряженности вокруг.

Ольга Пучко, заместитель председателя первичной профсоюзной организации предприятия:

Та информация, которая звучит от людей, работающих на передовой, если так это можно назвать, воспринимается в большей части правдивой, а не та информация, которая поступает к нам из того же интернета. Такие встречи нужны не только каждому гражданину, каждому человеку, мне как маме важно было услышать эту информацию, потому что мы взрослые люди, мы можем анализировать и критически относиться к той информации, которую мы получаем, а вот дети наши, к сожалению, нет. Я услышала для себя много нового, того, что я нигде не почерпаю. Естественно, как мама я об этом расскажу своим детям.

Леонид Кравчук, сварщик:

У меня мама рядышком с границей. Это самое главное переживание. А как выступал министр наш, сказал, что переживать не за что, граница на замке.