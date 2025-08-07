Вольфович: руководство КГБ видит, в каком направлении совершенствовать свою работу

Госсекретарь рассказал, что КГБ совершенствует свою работу с учетом опыта СВО, нашего ближайшего союзника – России – и спецслужб других стран. За последние пять лет в Комитете госбезопасности по вопросам совершенствования и развития инфраструктуры была проделана наиболее масштабная работа. Затрагивала она, в том числе, подготовку сотрудников, их обучение. Во время сегодняшнего совещания глава государства дал и свою оценку деятельности ведомства. По итогам предельно откровенного разговора Александр Вольфович поделился подробностями.

Александр Вольфович, генеральный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Президентом была внимательно дана оценка и поставлена задача – еще больше усилить работу по выполнению своих задач. Как он сказал, потенциал и резервы еще у нас есть в этом направлении. Ну и самое главное, что руководство Комитета госбезопасности видит, в каком направлении строить, развивать и совершенствовать свою работу. С учетом мнения людей, которые понимают не понаслышке, чем должна заниматься эта структура, даны поручения Президентом проанализировать, подправить, подкорректировать, ну еще раз говорю, мобилизоваться, усилить свою работу в этом направлении.

Самое главное – обеспечить безопасность нашего народа, нашей страны в этих непростых условиях обстановки с учетом позиции, к сожалению, тех стран, которые сегодня граничат с нами. Мы видим, какая агрессивная риторика исходит от поляков, какая агрессивная риторика исходит от руководства прибалтийских государств. Поэтому вот в этих сложнейших условиях сегодня реализуют задачи в том числе и Комитет госбезопасности, и другие структуры силового блока.

Как они вообще болезненно реагируют на ту спокойную обстановку, которая сегодня имеет место быть в нашей стране. Как они агрессивно реагируют на те мероприятия, которые сегодня проходят, опять же, в плане подготовки, совершенствования наших людей в погонах. Мы видим, как они сегодня болезненно воспринимают плановое проведение учений «Запад-2025». Хотя предприняты все шаги для того, чтобы не нервировать соседей – места проведения учений отведены вглубь территории. Тем не менее в ответ мы видим совсем другие недружелюбные шаги. Хотя Беларусь не раз обращалась и по линии Министерства иностранных дел, и по другим направлениям: давайте восстанавливать дружеский диалог, конструктивный диалог, хотя бы по линии органов пограничной службы. Нормализовывать отношения и обсуждать те проблемы, которые имеют место быть. Но мы видим, что, к сожалению, ответа и желания восстановить конструктивный диалог от наших соседей не поступает.

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