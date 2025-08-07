Руководство Миноблисполкома и БПЦ посетили РНПЦ детской онкологии в Боровлянах

И доброе слово лечит. Митрополит Минский и Заславский Вениамин посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Такие встречи уже стали доброй традицией. Патриарший Экзарх всея Беларуси провел молебен, а по завершении богослужения обратился с пастырским словом к присутствующим. Особое внимание тем, для кого служение ближним – не просто слова. Наградами отметили сестер милосердия и сотрудников центра. А для развития материально-технической базы медучреждению был передан сертификат на 10 тысяч рублей.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Вот это посещение призвано не только быть обращенным к врачам, медперсоналу – прежде всего к детям, чтобы в их маленьком сердечке была надежда на исцеление. Вера в то, что Бог поможет, и в то, что люди, которые их окружают, проявят такую заботу, поддержку.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: Мы сегодня объединяем усилия органов исполнительной власти, госорганов, церкви, чтобы создать достойные условия для лечения пациентов РНПЦ. И здесь очень важен вклад каждого. Наверное, самое главное – сила духа и вера самих ребят и их родителей.

Сейчас на базе РНПЦ строится новый корпус. В нем разместятся высокотехнологичное отделение анестезиологии и реанимации, пять операционных, отделения трансплантации костного мозга и стволовых клеток. А также современные лаборатории и криохранилище для разработки и внедрения новых методов лечения.

Анжелика Солнцева, директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Наш центр постоянно развивается, мы не стоим на месте. Да, у нас есть те достижения, те победы, о которых мы говорим. Наши результаты сравнимы с результатами ведущих мировых центров. На сегодня мы говорим о 7,5 тысячи спасенных детских жизней.

Сдача нового объекта – в 2026 году. Также запланирована реконструкция главного корпуса РНПЦ.