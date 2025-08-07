Лукашенко: надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты. Я думаю, мы с председателем здесь отладили эту систему. Я всегда после операций определенных его предупреждаю, что ребята, которые заработали эти деньги, они должны их получить, даже сверх того. Если говорить о материальных затратах на определенные структуры, предприятия и прочее, понятно. Вопрос не стоит о том, что нет денег на полезное дело. Для этого мы деньги всегда найдем. И жалеть на это деньги не будем. Но попусту тратить деньги на автомобили, еще на что-то мы не должны. У нас нуждающиеся в жилье сотрудники спецслужб – их немало. Поэтому надо строить жилье, надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим в целом. Из этого надо исходить, а не наращивать траты на какие-то неперспективные дела.

Основной доклад по ключевой теме совещания представил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Значительная часть мероприятия, ожидаемо, прошла в закрытом формате.