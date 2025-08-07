Лукашенко: надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим

Усилить работу по линии кибербезопасности. Такое поручение Президента прозвучало сегодня, 7 августа, на совещании по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Усилить работу по линии кибербезопасности. Такое поручение Президента прозвучало сегодня, 7 августа, на совещании по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К участию были приглашены председатель КГБ Иван Тертель, генеральный прокурор Андрей Швед, председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко и руководитель Аппарата Совета Министров Валерий Вакульчик.
Александр Лукашенко отметил, что проведение заседания продиктовано складывающейся военно-политической обстановкой на внешнем контуре. Ближайшие соседи – Польша и страны Балтии – продолжают демонстрировать враждебное поведение по отношению к нашей стране. В связи с этим центральной темой обсуждения стало совершенствование деятельности КГБ. С такой инициативой выступил глава ведомства, а Президент решил поднять вопрос в кругу специалистов, чья деятельность тесно связана с работой Комитета.
Лукашенко провел совещание по вопросам деятельности КГБ Беларуси.
Коснулись на совещании и финансовой стороны вопроса. В фокусе – материальное обеспечение Комитета госбезопасности. Президент обозначил свою принципиальную позицию на этот счет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты. Я думаю, мы с председателем здесь отладили эту систему. Я всегда после операций определенных его предупреждаю, что ребята, которые заработали эти деньги, они должны их получить, даже сверх того. Если говорить о материальных затратах на определенные структуры, предприятия и прочее, понятно. Вопрос не стоит о том, что нет денег на полезное дело. Для этого мы деньги всегда найдем. И жалеть на это деньги не будем. Но попусту тратить деньги на автомобили, еще на что-то мы не должны. У нас нуждающиеся в жилье сотрудники спецслужб – их немало. Поэтому надо строить жилье, надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим в целом. Из этого надо исходить, а не наращивать траты на какие-то неперспективные дела.
Основной доклад по ключевой теме совещания представил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Значительная часть мероприятия, ожидаемо, прошла в закрытом формате.