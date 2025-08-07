Лукашенко провёл совещание по вопросам деятельности КГБ Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Председатель Комитета государственной безопасности предложил некое не то что реформирование, а совершенствование деятельности Комитета госбезопасности. Как я сказал, 2020 год – это уроки, уроки и еще раз уроки. Это коснулось всех направлений деятельности нашего государства, в том числе и Комитета госбезопасности. Ясно, как и другие, министерства, ведомства, КГБ не исключение, страдают некой ведомственностью. Предложение председателя Комитета, несмотря на то, что я доверяю ему и Комитету в целом, были подвергнуты ревизии, и секретариату Совета Безопасности было поручено изучить предметно предложение председателя КГБ по всем направлениям и внести свои предложения в узком кругу. Я решил посмотреть на эти предложения. Я надеюсь, что мы объективно обсудим эту тему и придем к соответствующему заключению. Недостатки свои мы увидели в 2020 году и после. Узкие места также мы обнаружили, надо их ликвидировать. Это, прежде всего, надо сделать и усилить нашу работу по линии кибербезопасности. То ли еще будет? Поэтому мы к этому должны готовить. Люди у нас умные, толковые в стране. Их надо найти и обеспечить безопасность в киберпространстве с учетом мнения этих умных и толковых людей, патриотов. Их немало в стране.

Основной доклад по ключевой теме совещания представил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Значительная часть мероприятия, ожидаемо, прошла в закрытом формате.