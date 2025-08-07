Лукашенко: денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты
Вопросы деятельности Комитета госбезопасности 7 августа обсудили во Дворце Независимости. Работа ведомства, ответственного за спокойную и мирную жизнь страны, всегда на особом контроле главы государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А в условиях недружелюбной риторики соседей, давления и настораживающих выпадов в нашу сторону, вклад сотрудников Комитета в сохранение стабильности в Беларуси трудно переоценить. Сегодня тот редкий случай, когда о настоящем и будущем КГБ на высшем уровне говорили публично и в широком составе.
Помимо Ивана Тертеля, нынешнего руководителя комитета, среди приглашенных – прежние и те, кто часто взаимодействует с важнейшей структурой. Валерий Вакульчик, Александр Вольфович, Андрей Неверовский, Игорь Сергеенко, Андрей Швед. Широкий состав обусловлен повесткой. Президенту предложили несколько вариантов совершенствования деятельности КГБ.
Лукашенко: надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим.
Инициатива исходила от руководителя Комитета. Чтобы максимально объективно оценить и принять взвешенное решение, Президент и пригласил к работе над возможными новеллами других компетентных должностных лиц. Александра Лукашенко интересовало их мнение с учетом новых вызовов и угроз, которые могут влиять на безопасность нашего государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда речь идет о материальном обеспечении КГБ в целом. Я не говорю здесь о денежном довольстве или заработной плате. Я не об этом. Здесь как раз денег жалеть не надо. Для тех, кто работает в КГБ, денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты. Я думаю, мы с председателем здесь отладили эту систему. Я всегда после операций определенных его предупреждаю, что ребята, которые заработали эти деньги, они должны их получить, даже сверх того. Здесь не об этом речь. Но я хочу, чтобы вы понимали общий тренд развития страны. Мы договорились о том, что ни в коем случае мы не будем увеличивать численность по всем направлениям. Вы видите, что происходит. У нас приличный отток от гражданских специальностей в военные и так далее, и вообще там какие-то другие. Поэтому люди нужны на производстве. И оттуда забирать людей, по большому счету, мы не имеем никакого права. Это касается всех, в том числе и Комитета госбезопасности. Это если говорить о численности.
Лукашенко провел совещание по вопросам деятельности КГБ Беларуси.