Лукашенко: денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты

Вопросы деятельности Комитета госбезопасности 7 августа обсудили во Дворце Независимости. Работа ведомства, ответственного за спокойную и мирную жизнь страны, всегда на особом контроле главы государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в условиях недружелюбной риторики соседей, давления и настораживающих выпадов в нашу сторону, вклад сотрудников Комитета в сохранение стабильности в Беларуси трудно переоценить. Сегодня тот редкий случай, когда о настоящем и будущем КГБ на высшем уровне говорили публично и в широком составе.

Помимо Ивана Тертеля, нынешнего руководителя комитета, среди приглашенных – прежние и те, кто часто взаимодействует с важнейшей структурой. Валерий Вакульчик, Александр Вольфович, Андрей Неверовский, Игорь Сергеенко, Андрей Швед. Широкий состав обусловлен повесткой. Президенту предложили несколько вариантов совершенствования деятельности КГБ. Лукашенко: надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим. Инициатива исходила от руководителя Комитета. Чтобы максимально объективно оценить и принять взвешенное решение, Президент и пригласил к работе над возможными новеллами других компетентных должностных лиц. Александра Лукашенко интересовало их мнение с учетом новых вызовов и угроз, которые могут влиять на безопасность нашего государства.