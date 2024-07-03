Вольфович: парад на День Независимости демонстрирует готовность защитить наш народ
Ради будущего нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая парад, посвященный 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, участие российских военных и их техники в нашем параде заставило отдельных соседей надуманно придать этому всему свой окрас. Но упустили соседи один важный момент: шантажировать и тем более пугать – точно не наш метод.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Сегодня продемонстрированы самые лучшие образцы, которые есть на вооружении в Вооруженных Силах Республики Беларусь и Российской Федерации. Этот парад демонстрирует готовность защитить наш народ, защитить наши национальные интересы. Готовность обеспечить мир, и самое главное, безопасность на территории нашей страны и западных границ Союзного государства. Только это.
Жаль, что история так и не стала для некоторых большим уроком. Но ее повторения мы точно не допустим. Потому стремиться манипулировать нами, шантажировать санкциями и вообще пытаться перевернуть нашу страну – все это проигрышный вариант. Да, в нашей истории был непростой 2020-й. Но как нацию этот переломный год нас лишь закалил.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
И правильно говорят: не будет легко. Президент говорит эту фразу: «Время выбрало нас». И мы все это понимаем, что никому не будет легко: споткнулся, упал – надо подниматься, надо двигаться дальше, думать. И мне кажется, нация очень объединилась с 2020 года – не то, что это риторика или мы так себе навязываем. Это действительно так.
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