Чегринец: белорусов в Крыму достаточно много, по разным подсчётам, где-то 35-40 тысяч

Роман Чегринец, председатель РНКА «Белорусы Крыма»:

У нас очень много выходцев из Беларуси. В Крыму, если взять национальный состав, есть, понятно, русский этнос, он основной, основополагающий, это 80 % практически населения, но после этого идут украинцы, крымские татары, четвертые – белорусы, и белорусов достаточно много, по разным подсчетам, это где-то 35-40 тысяч.

Очень большой вклад белорусы в разные времена вносили в развитие Крыма. И архитекторы были, я не беру военных, героев Советского Союза было много, но были и очень известные архитекторы, и художники, и чиновники. Допустим, последний руководитель советского Крыма и первый руководитель украинского уже Крыма с 1988-го по 1992 год был этнический белорус, который потом стал, кстати, послом Беларуси в Киеве, в Украине, Виталий Курашик, он до сих пор жив, живет у нас в Евпатории. И таких примеров очень много, поэтому действительно белорусская община пассионарная.

У нас люди очень активные, они участвуют во многих мероприятиях. Даже в российский период у нас было два мэра разных городов, у нас там и депутаты были – представители, и люди на больших коммерческих должностях, крупнейшие предприятия в Крыму возглавляли и сейчас продолжают это делать, есть там чиновники. Поэтому я уверен и знаю точно, что белорусы вносят большой вклад в экономическое развитие Крыма, во-первых, а во-вторых, в принципе, в популяризацию самой Республики Беларусь как в Крыму, так и в Российской Федерации, и в налаживание связей. Я уверен, что это полезно и для Республики Крым, и для Российской Федерации, и для Республики Беларусь.

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