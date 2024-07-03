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Юбилейную коллекцию посуды разработали к 3 июля на Добрушском фарфоровом заводе

03 июля 2024 17:37
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3 июля слились воедино знаковые даты: День Независимости и 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Увековечить эти мгновения 2024-го гомельчане решили в фарфоре.

На заводе в Добруше к знаменательным датам разработали и выпустили юбилейную коллекцию. Сюжет Анны Корольчук.

Юбилейную коллекцию посуды разработали к 3 июля на Добрушском фарфоровом заводе-1

К празднованию 80-летия освобождения Беларуси на Добрушском фарфоровом заводе готовились заранее. Мастера художественной лаборатории, вдохновленные знаковой датой в нашей истории, разработали уникальную коллекцию посуды. Сувенирные кружки и тарелки украсили национальной символикой и фото из военной хроники. Быстро воплощать в жизнь креативные задумки помогает современное оборудование. В 2020 году на производстве установили машину цифровой печати, в 2024-м запустили роботизированный участок.

Юбилейную коллекцию посуды разработали к 3 июля на Добрушском фарфоровом заводе-4

Бренд не впервые выпускает стилизованные коллекции посуды – чашки и блюдца с расцветкой государственного флага и стилизованным лозунгом «За Беларусь!» хорошо знакомы покупателям.

Юбилейную коллекцию посуды разработали к 3 июля на Добрушском фарфоровом заводе-7

Екатерина Алесич, заместитель начальника отдела сбыта Добрушского фарфорового завода:
Мы ориентированы на каждого потребителя, также к различным датам и мероприятия производим продукцию. Наша фирменная сеть представлена четырьмя магазинами: в Добруше, Гомеле и два в Минске. Мы планируем расширять присутствие в других областных центрах – Витебск и Брест.

Подробности в видео.

# Предприятия Беларуси # общество # Анна Корольчук

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