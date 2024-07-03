Юбилейную коллекцию посуды разработали к 3 июля на Добрушском фарфоровом заводе

3 июля слились воедино знаковые даты: День Независимости и 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Увековечить эти мгновения 2024-го гомельчане решили в фарфоре. На заводе в Добруше к знаменательным датам разработали и выпустили юбилейную коллекцию. Сюжет Анны Корольчук.

К празднованию 80-летия освобождения Беларуси на Добрушском фарфоровом заводе готовились заранее. Мастера художественной лаборатории, вдохновленные знаковой датой в нашей истории, разработали уникальную коллекцию посуды. Сувенирные кружки и тарелки украсили национальной символикой и фото из военной хроники. Быстро воплощать в жизнь креативные задумки помогает современное оборудование. В 2020 году на производстве установили машину цифровой печати, в 2024-м запустили роботизированный участок.

Бренд не впервые выпускает стилизованные коллекции посуды – чашки и блюдца с расцветкой государственного флага и стилизованным лозунгом «За Беларусь!» хорошо знакомы покупателям.