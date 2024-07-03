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Кто чаще получает травмы: профессиональные спортсмены или любители-экстремалы?

03 июля 2024 17:42
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
На операционном столе чаще спортсмены профессиональные или аматоры эмоций?

Кто чаще получает травмы: профессиональные спортсмены или любители-экстремалы?-1

Сергей Залепугин, врач-нейрохирург РНПЦ травматологии и ортопедии:
Пациенты, занимающиеся экстремальными видами спорта, бывают у нас редко. Может, потому что они чаще всего получают тяжелые сочетанные травмы, доставляются в другие стационары. Мы занимаемся изолированными травмами. В последнее время участились травмы спортсменов, занимающихся любительским катанием на велосипедах, на самокатах вдвоем, втроем. У детей не прекращаются в течение года травмы, связанные с батутным спортом. В зимнее время – это использование санок без контроля родителей.

Между экстремальным спортом и экстремальными развлечениями есть граница – подробности здесь.

# Экстрим # общество # Евгений Пустовой

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