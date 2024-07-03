«День рождения и День Независимости – главные праздники». Пообщались с белорусами, которые родились 3 июля
Рожденный в День Независимости. Согласитесь, эти слова звучат гордо и символично. День рождения, совпавший с праздничной датой, такой знаковой для нашего государства и каждого белоруса, – особое памятное событие и для ребенка, и для родителей.
Наши корреспонденты встретились с теми, кто сегодня отмечает сразу два праздника.
3 июля семья Кудиных отмечает сразу два праздника. Именно в этот день 8 лет назад на крыльях «аиста» счастливым родителям прилетела долгожданная новость – в семье прибавление. На свет появился маленький белорус Дима, который сегодня гордо заявляет...
Дмитрий Кудин, житель Минска:
Я родился в независимой Беларуси! День рождения и День Независимости – главные праздники в моей жизни.
Сегодня праздники также отмечает молодая семья Крупениных. Для Валерии день рождения – семейное торжество, переплетенное золотыми нитями истории, памяти и уважения тех, кто ценой собственной жизни вырвал победу у фашистов. Ее дедушка боролся за мирное небо.
Валерия Крупенина, жительница Минска:
Для меня очень значимо, что мой день рождения совпадает с праздником 3 июля. День начинается с поздравлений, с подарков. Затем уже либо отмечаем дома с семьей, и так как это праздничный день и в городе много интересных массовых мероприятий, то мы выбираемся погулять, сходить на какой-нибудь интересный концерт, встретить салют.
Можно сказать, что семье Крупениных действительно повезло, ведь сегодня они отмечают не два, а сразу три праздника.