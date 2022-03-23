Вольфович: очень много фейков по поводу того, что Беларусь вступит в военный конфликт с Украиной. Нам это не нужно

Новости Беларуси. Беларусь прикрывает свою южную границу от диверсионно-разведывательных групп, радикалов и оружия. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-политическая обстановка в регионе обсуждалась 23 марта в Гродно.

Кроме украинского кризиса, теме уделили, ожидаемо, много внимания. Речь шла и об угрозах со стороны граничащих с нами европейских государств. Архитектура безопасности в Европе разрушена. Польша, Литва и Латвия демонстрируют агрессивность и военную активность блока НАТО – группировка в сопредельных странах уже достигла почти 19 тысяч человек. 180 танков, 360 машин пехоты и почти 200 боевых самолетов Североатлантического альянса размещены фактически у наших границ. Милитаризация там идет на протяжении уже 20 лет. Но в последние годы к ним стала присоединяться еще и наша южная соседка – Украина.