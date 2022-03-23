Вольфович: очень много фейков по поводу того, что Беларусь вступит в военный конфликт с Украиной. Нам это не нужно
Новости Беларуси. Беларусь прикрывает свою южную границу от диверсионно-разведывательных групп, радикалов и оружия. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-политическая обстановка в регионе обсуждалась 23 марта в Гродно.
Кроме украинского кризиса, теме уделили, ожидаемо, много внимания. Речь шла и об угрозах со стороны граничащих с нами европейских государств. Архитектура безопасности в Европе разрушена. Польша, Литва и Латвия демонстрируют агрессивность и военную активность блока НАТО – группировка в сопредельных странах уже достигла почти 19 тысяч человек. 180 танков, 360 машин пехоты и почти 200 боевых самолетов Североатлантического альянса размещены фактически у наших границ. Милитаризация там идет на протяжении уже 20 лет. Но в последние годы к ним стала присоединяться еще и наша южная соседка – Украина.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Беларусь всегда смотрела на Украину очень дружелюбно. Вспомните, когда Зеленского избрал народ и стал Зеленский президентом, кто первый протянул руку помощи и поехал на встречу с господином Зеленским (не могу его назвать товарищем после того, что он творит на территории Украины) – наш Президент. Как младшего брата решил поддержать и протянул руку помощи. Всегда мы относились к Украине очень миролюбиво, но Украина первая отвернулась от нас. С Украины бегут мигранты, люди из Украины идут на территорию Беларуси. Естественно, мы им оказываем всяческую помощь и относимся к ним как к нашим согражданам, соотечественникам, к нашим братьям. Очень много фейков идет по поводу того, что Беларусь вот-вот, завтра вступит в войну по отношению к Украине. Нас не втянут в этот конфликт, нам это не нужно.
Усилиями недружественных нам государств против Беларуси развернута мощная информационная война. Как отличить правду от фейков, выдержать давление и не поддаться провокациям? Об этом также говорили на встрече. Александр Вольфович еще раз заверил, что Беларусь не принимает и не планирует какого-либо участия в боевых действиях на территории Украины.