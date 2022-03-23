«Надо думать, как решать эти вопросы более цивилизованно». Михаил Русый провёл приём граждан в Гомельской области

Новости Беларуси. Многодетной женщине помогли в решении личного вопроса на едином дне приема граждан в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 марта туда выехали сенаторы.

«Хотим узаконить свой дом». Многодетной белоруске на приёме граждан у сенатора помогли в решении личного вопроса. Подробности здесь.

Благоприятно решился вопрос о предоставлении земли фермеру в деревне Жаховичи. В ходе приема определился список моментов для проработки с Министерством архитектуры.