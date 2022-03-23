«Надо думать, как решать эти вопросы более цивилизованно». Михаил Русый провёл приём граждан в Гомельской области
Новости Беларуси. Многодетной женщине помогли в решении личного вопроса на едином дне приема граждан в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 марта туда выехали сенаторы.
«Хотим узаконить свой дом». Многодетной белоруске на приёме граждан у сенатора помогли в решении личного вопроса. Подробности здесь.
Благоприятно решился вопрос о предоставлении земли фермеру в деревне Жаховичи. В ходе приема определился список моментов для проработки с Министерством архитектуры.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
При встречах мы иногда находим изъяны. Вот этот последний вопрос – надо думать, как решать. Я имею в виду по благоустройству. То есть отвели, положили инженерные сети. Поселок красивый. На ПГС дорога, нет тротуара. Там 300 человек живет. Надо думать, как решать эти вопросы более цивилизованно.
В Мозыре на прием, организованный Советом Республики, сегодня пришли более 20 человек. Все вопросы взяты на контроль. Сенатор отмечает, что многие вопросы можно было решить на местном уровне.