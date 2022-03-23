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«Надо думать, как решать эти вопросы более цивилизованно». Михаил Русый провёл приём граждан в Гомельской области

23 марта 2022 12:03
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Новости Беларуси. Многодетной женщине помогли в решении личного вопроса на едином дне приема граждан в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 марта туда выехали сенаторы.

«Хотим узаконить свой дом». Многодетной белоруске на приёме граждан у сенатора помогли в решении личного вопроса. Подробности здесь.

Благоприятно решился вопрос о предоставлении земли фермеру в деревне Жаховичи. В ходе приема определился список моментов для проработки с Министерством архитектуры.

«Надо думать, как решать эти вопросы более цивилизованно». Михаил Русый провёл приём граждан в Гомельской области-1

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
При встречах мы иногда находим изъяны. Вот этот последний вопрос – надо думать, как решать. Я имею в виду по благоустройству. То есть отвели, положили инженерные сети. Поселок красивый. На ПГС дорога, нет тротуара. Там 300 человек живет. Надо думать, как решать эти вопросы более цивилизованно.

«Надо думать, как решать эти вопросы более цивилизованно». Михаил Русый провёл приём граждан в Гомельской области-4

В Мозыре на прием, организованный Советом Республики, сегодня пришли более 20 человек. Все вопросы взяты на контроль. Сенатор отмечает, что многие вопросы можно было решить на местном уровне.

# Прием граждан # общество # Михаил Русый # Фотофакт

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