На сайте МВД появился список причастных к экстремизму граждан. Пока в перечне 140 лиц

Новости Беларуси. На сайте МВД появился список граждан, причастных к экстремизму. В нем как белорусы, иностранцы, так и лица без гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Ввиду общественной опасности таких лиц в их отношении введены законодательные ограничения. Лицам, включенным в этот перечень, на протяжении пяти лет после отбытия наказания и погашения судимости запрещается заниматься деятельностью, связанной с оборотом наркосодержащих средств, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Запрещается заниматься педагогической и издательской деятельностью. Запрещается занимать государственные должности и проходить военную службу. Финансовые операции этих лиц будут подлежать особому контролю. Иностранцам, включенным в этот перечень, может быть отказано во въезде на территорию нашей страны. В настоящее время в данном перечне 140 лиц, и по мере вступления в законную силу приговоров судов перечень будет дополняться.

В МВД уточнили, что в данный перечень включаются граждане, в отношении которых имеется вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением уголовных преступлений экстремистской направленности.