«Любовь – это прекрасно. Давайте мы её будем хранить». Певица Юлия Быкова рассказала о своём новом клипе

Ольга Войтенкова, СТВ:

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Дорогим гостям рады даже утром в субботу, особенно, если визитер приходит с подарком. Юлия Самусенко, СТВ:

Певица Юлия Быкова в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. И не с пустыми руками. Мы знаем, что вы решили порадовать поклонников новым клипом. Расскажите о нем.

Юлия Быкова, солистка группы AURA:

С удовольствием расскажу. Клип называется, точнее песня называется «Ночь тебе отдам». И видео на него такое, знаете, очень жизненную ситуацию мы решили рассказать, наверное, к сожалению, типичную такую ситуацию житейскую. Жила-была семья, ребеночек, все как надо, а супруг (вот так вот получилось) ушел к молодой, красивой. И жена забирает свое солнышко и едет искать свое новое счастье. Самое главное, что мы хотели сказать в этой песне, мы хотели сказать, что, знаете, ребята, любовь – это прекрасно, давайте мы ее будем хранить, будем ценить, и наши детки – это напоминание о нашей любви, наши солнышки. Честно, очень хочется, чтобы люди были терпимее, ответственнее как-то подходили к созданию семьи, сохранению этой семьи. Пожалуйста, думайте о своих детках. Хочется так.

Ольга Войтенкова:

Расскажите, как снимался клип. Может, произошло что-то казусное во время съемок. Юлия Быкова:

На самом деле снимался клип очень не сразу, сценарий постоянно дописывался, потому что нам то одно не нравилось, то другое не нравилось, то третье. Последний кадр мы снимали, когда оставался один день на монтаж. Нам хотелось закончить на хорошей такой ноте эту историю. Мы сели в машинку с моим младшим сынишкой и сняли завершающие кадры. На самом деле мы своими силами снимаем наши клипы, потому что всегда хочется реализовать до конца то, что ты хотел сказать в своей песне.

Юлия Самусенко:

Когда нам ждать каких-то новых проектов? Может есть какие-то идеи? Юлия Быкова:

Знаете, новые проекты всегда либо в голове, либо в студии. Потому что песни пишутся не только для нас, но и для других исполнителей, для наших белорусских, из других стран. Сейчас на подходе у нас несколько произведений: для группы «Аура» будет произведение, для Виктории Алешко будет произведение. И, наверное, еще несколько детских будет песен. Все это будет. И к вам придем обязательно, презентуем. Ну и конечно концерты. Есть планы, большое шоу, которое мы, наверное, оставим на осенний период, потому что там очень много подготовки. Будет называться «Созвездие зубра». Это не просто музыкальный концерт, мы хотим сделать нечто интересное, если все будет хорошо, так, как мы планируем.