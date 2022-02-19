«Выполнили свою задачу на отлично». Военнослужащие оценили результаты учений под Барановичами

Новости Беларуси. В свете эскалации конфликта на юго-востоке Украины военные Беларуси и России продолжают укреплять обороноспособность Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В свете эскалации конфликта на юго-востоке Украины военные Беларуси и России продолжают укреплять обороноспособность Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместные маневры, которые продолжаются на территории нашей страны с 10 февраля, выходят на финишную прямую. 19 февраля на Обуз-Лесновском полигоне финальный розыгрыш тактического эпизода оперативного учения.
Сегодня в рамках «Союзной решимости» выполняли оборонительные действия вместе с союзниками. Результаты учения – и та, и наша сторона получили практику, поставленная цель достигнута, мероприятия выполнены. Рота находилась в обороне, после чего при подходе основных сил перешла в контрнаступление.
Выполняли боевую задачу по уничтожению противника огнем артиллерии в закрытых от него позициях, поразили пехотные подразделения противника, командно-наблюдательный пункт. Выполнили свою задачу на отлично.
О чем говорили в кулуарах военные атташе Латвии, Литвы и Польши – читайте здесь.