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«Выполнили свою задачу на отлично». Военнослужащие оценили результаты учений под Барановичами

19 февраля 2022 13:30
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Новости Беларуси. В свете эскалации конфликта на юго-востоке Украины военные Беларуси и России продолжают укреплять обороноспособность Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выполнили свою задачу на отлично». Военнослужащие оценили результаты учений под Барановичами-1

Совместные маневры, которые продолжаются на территории нашей страны с 10 февраля, выходят на финишную прямую. 19 февраля на Обуз-Лесновском полигоне финальный розыгрыш тактического эпизода оперативного учения.

«Выполнили свою задачу на отлично». Военнослужащие оценили результаты учений под Барановичами-4

Сегодня в рамках «Союзной решимости» выполняли оборонительные действия вместе с союзниками. Результаты учения – и та, и наша сторона получили практику, поставленная цель достигнута, мероприятия выполнены. Рота находилась в обороне, после чего при подходе основных сил перешла в контрнаступление.

«Выполнили свою задачу на отлично». Военнослужащие оценили результаты учений под Барановичами-7

Выполняли боевую задачу по уничтожению противника огнем артиллерии в закрытых от него позициях, поразили пехотные подразделения противника, командно-наблюдательный пункт. Выполнили свою задачу на отлично.

О чем говорили в кулуарах военные атташе Латвии, Литвы и Польши – читайте здесь.

# Военные учения # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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