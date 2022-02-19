«Союзная решимость – 2022». О чём говорили в кулуарах военные атташе Латвии, Литвы и Польши?

Новости Беларуси. В свете эскалации конфликта на юго-востоке Украины военные Беларуси и России продолжают укреплять обороноспособность Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместные маневры, которые продолжаются на территории нашей страны с 10 февраля, выходят на финишную прямую. 19 февраля на Обуз-Лесновском полигоне финальный розыгрыш тактического эпизода оперативного учения. На месте работает съемочная группа СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Второй этап проверки войск Союзного государства подходит к своему завершению. Особое внимание к полигону под Барановичами Обуз-Лесновский. До международной трассы М1 (в простонародье «Олимпийка») чуть более 4 километров. Сегодня здесь разворачивались классические большие маневры с участием авиации, артиллерии, танковых войск, мотострелковых подразделений. Изюминкой сегодняшней встречи была морская пехота, которая прибыла из Владивостока.

Мы наблюдали сегодня в составе большой группы зарубежных и отечественных журналистов, сегодня здесь работали более 100 аккредитованных представителей прессы. Также прибыли военные атташе: 20 военнослужащих из 16 стран мира, которые могли воочию убедиться в боеспособности подразделений Беларуси и России, и увидеть, что эти учения носят исключительно мирный характер. Военнослужащие оценили результаты учений под Барановичами. Подробности здесь.

Константин Герцев:

По замыслу маневров, сегодня сначала отработала авиация (истребители Су-30 и Су-35), это были летчики Союзного государства. Дальше вступила в бой система залпового огня «Град» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Затем беспилотники обнаружили новое местонахождение подразделений условного противника, после чего под прикрытием танковых войск вышла и морская пехота Российской Федерации. Конечно, все эти события впечатлили иностранных наблюдателей, иностранных журналистов.