«Союзная решимость – 2022». О чём говорили в кулуарах военные атташе Латвии, Литвы и Польши?
Новости Беларуси. В свете эскалации конфликта на юго-востоке Украины военные Беларуси и России продолжают укреплять обороноспособность Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместные маневры, которые продолжаются на территории нашей страны с 10 февраля, выходят на финишную прямую. 19 февраля на Обуз-Лесновском полигоне финальный розыгрыш тактического эпизода оперативного учения.
На месте работает съемочная группа СТВ.
Константин Герцев, корреспондент:
Второй этап проверки войск Союзного государства подходит к своему завершению. Особое внимание к полигону под Барановичами Обуз-Лесновский. До международной трассы М1 (в простонародье «Олимпийка») чуть более 4 километров. Сегодня здесь разворачивались классические большие маневры с участием авиации, артиллерии, танковых войск, мотострелковых подразделений. Изюминкой сегодняшней встречи была морская пехота, которая прибыла из Владивостока.
Мы наблюдали сегодня в составе большой группы зарубежных и отечественных журналистов, сегодня здесь работали более 100 аккредитованных представителей прессы. Также прибыли военные атташе: 20 военнослужащих из 16 стран мира, которые могли воочию убедиться в боеспособности подразделений Беларуси и России, и увидеть, что эти учения носят исключительно мирный характер.
Военнослужащие оценили результаты учений под Барановичами. Подробности здесь.
Константин Герцев:
По замыслу маневров, сегодня сначала отработала авиация (истребители Су-30 и Су-35), это были летчики Союзного государства. Дальше вступила в бой система залпового огня «Град» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Затем беспилотники обнаружили новое местонахождение подразделений условного противника, после чего под прикрытием танковых войск вышла и морская пехота Российской Федерации. Конечно, все эти события впечатлили иностранных наблюдателей, иностранных журналистов.
Сегодня здесь были представители американских, европейских, турецких азиатских средств массовой информации. Особо были впечатлены военные атташе из Латвии, Литвы и Польши. Непосредственно в их странах сегодня разворачивается большая информационная кампания против учений «Союзная решимость – 2022». Они отказались от комментариев, но можно было видеть, что они действительно были впечатлены и в кулуарах разговаривали о том, что сегодня Альянсу нужно перегруппировываться и отвечать на такие вызовы своевременно.