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«Союзная решимость – 2022». О чём говорили в кулуарах военные атташе Латвии, Литвы и Польши?

19 февраля 2022 13:36
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Новости Беларуси. В свете эскалации конфликта на юго-востоке Украины военные Беларуси и России продолжают укреплять обороноспособность Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместные маневры, которые продолжаются на территории нашей страны с 10 февраля, выходят на финишную прямую. 19 февраля на Обуз-Лесновском полигоне финальный розыгрыш тактического эпизода оперативного учения.

На месте работает съемочная группа СТВ.

«Союзная решимость – 2022». О чём говорили в кулуарах военные атташе Латвии, Литвы и Польши?-1

Константин Герцев, корреспондент:
Второй этап проверки войск Союзного государства подходит к своему завершению. Особое внимание к полигону под Барановичами Обуз-Лесновский. До международной трассы М1 (в простонародье «Олимпийка») чуть более 4 километров. Сегодня здесь разворачивались классические большие маневры с участием авиации, артиллерии, танковых войск, мотострелковых подразделений. Изюминкой сегодняшней встречи была морская пехота, которая прибыла из Владивостока.

«Союзная решимость – 2022». О чём говорили в кулуарах военные атташе Латвии, Литвы и Польши?-4

Мы наблюдали сегодня в составе большой группы зарубежных и отечественных журналистов, сегодня здесь работали более 100 аккредитованных представителей прессы. Также прибыли военные атташе: 20 военнослужащих из 16 стран мира, которые могли воочию убедиться в боеспособности подразделений Беларуси и России, и увидеть, что эти учения носят исключительно мирный характер.

Военнослужащие оценили результаты учений под Барановичами. Подробности здесь.

«Союзная решимость – 2022». О чём говорили в кулуарах военные атташе Латвии, Литвы и Польши?-7

Константин Герцев:
По замыслу маневров, сегодня сначала отработала авиация (истребители Су-30 и Су-35), это были летчики Союзного государства. Дальше вступила в бой система залпового огня «Град» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Затем беспилотники обнаружили новое местонахождение подразделений условного противника, после чего под прикрытием танковых войск вышла и морская пехота Российской Федерации. Конечно, все эти события впечатлили иностранных наблюдателей, иностранных журналистов.

«Союзная решимость – 2022». О чём говорили в кулуарах военные атташе Латвии, Литвы и Польши?-10

Сегодня здесь были представители американских, европейских, турецких азиатских средств массовой информации. Особо были впечатлены военные атташе из Латвии, Литвы и Польши. Непосредственно в их странах сегодня разворачивается большая информационная кампания против учений «Союзная решимость – 2022». Они отказались от комментариев, но можно было видеть, что они действительно были впечатлены и в кулуарах разговаривали о том, что сегодня Альянсу нужно перегруппировываться и отвечать на такие вызовы своевременно.

# Военные учения # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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