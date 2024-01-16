Аэропорт Минск предупреждает о возможных задержках рейсов

Национальный аэропорт Минск сообщил о проведении работ по обновлению оборудования. В течение ближайших месяцев сотрудники воздушной гавани будут модернизировать систему обработки багажа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим может увеличиться время регистрации пассажиров, а также досмотра и комплектации личных вещей. Как следствие, возможны задержки рейсов. Тем, кто отдает предпочтение путешествиям по воздуху, стоит учитывать эту информацию.