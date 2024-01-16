Юрий Караев встретился с семьями, эвакуированными из Газы

В середине ноября из Газы по поручению Александра Лукашенко были эвакуированы 39 человек. 16 января с семьями, которые разместились в Волковыске, встретился помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди уже привыкли к мирной жизни в Беларуси, здесь они получили необходимую помощь – гуманитарную и психологическую. И хоть забыть пережитые страдания невозможно, главное, что в нашей стране они чувствуют себя в безопасности и строят планы на будущее. Обе семьи оформляют документы для получения вида на жительство. После можно будет трудоустроиться. Главы семейств – врачи. Клиники, где они работали, уничтожены ракетными ударами. Но, без сомнений, профессиональную практику можно будет продолжить. Также местные власти сделают все возможное, чтобы дети, несмотря на языковой барьер, могли продолжать учебу.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Когда миновала опасность самой жизни, уже хочется жить. У них возникают уже запросы и самим зарабатывать, чтобы ни у кого на шее не сидеть, и, самое главное, продолжать обучение детей. Выслушав их проблемы, четко сформулировал для себя, что им нужно помочь устроиться. Это и вид на жительство, и обучение детей. Первичные бытовые вопросы их уже решены.