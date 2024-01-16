«Школа юного олимпийца. Детям о спорте». Рассказываем о новой интерактивной белорусской книге

Настольная книга для любого человека, который интересуется спортом и здоровым образом жизни, теперь есть и в Беларуси. В нашей стране активно популяризируются спортивные ценности. На днях была презентована новая книга «Школа юного олимпийца. Детям о спорте».

Наталья Апончук, председатель Белорусской олимпийской академии:

Это книга для подготовки рефератов, для подготовки к олимпиаде по физической культуре и здоровью. Над созданием работал коллектив авторов, я и Екатерина Гарусова. Мы не писали историю. Стояла задача в одном пособии собрать всю интересную историю и простым языком рассказать это детям, заинтересовать. Рассказать про белорусских спортсменов, про их достижения, чтобы замотивировать молодежь заниматься спортом.