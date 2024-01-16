«Школа юного олимпийца. Детям о спорте». Рассказываем о новой интерактивной белорусской книге

Настольная книга для любого человека, который интересуется спортом и здоровым образом жизни, теперь есть и в Беларуси. В нашей стране активно популяризируются спортивные ценности. На днях была презентована новая книга «Школа юного олимпийца. Детям о спорте».
Поговорили о новинке с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Натальей Апончук, председателем Белорусской олимпийской академии, и Викторией Филипковой, директором издательства «Беларусь».
Наталья Апончук, председатель Белорусской олимпийской академии:
Это книга для подготовки рефератов, для подготовки к олимпиаде по физической культуре и здоровью. Над созданием работал коллектив авторов, я и Екатерина Гарусова. Мы не писали историю. Стояла задача в одном пособии собрать всю интересную историю и простым языком рассказать это детям, заинтересовать. Рассказать про белорусских спортсменов, про их достижения, чтобы замотивировать молодежь заниматься спортом.
Книга интерактивная. В завершении каждого раздела по QR-коду можно перейти и проверить знания, насколько ты усвоил материал. Небольшой тест на 25 вопросов с вариантами ответов.
Как пришла идея создать книгу? Кому будет интересно издание? И когда книга поступит в продажу? Смотрите в видео.