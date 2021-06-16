Военный комиссар Могилёвской области: наша задача обучить призывников, чтобы они могли владеть оружием, техникой

Новости Беларуси. В мире перманентных конфликтов – поводов для военных баталий, к сожалению, находится немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь не до поиска причинно-следственных связей. Быть на шаг впереди еще необозначенного врага – стратегия спасения миллионов жизней, народа и страны.

Не меньше вовлечены в подготовку запасников должны быть все военные комиссары. От того, насколько налажен контакт между потенциальными защитниками и местными управленцами, зависит и скорость мобилизации, и желание обучаться, и результаты тренировочных сборов.