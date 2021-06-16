Военный комиссар Могилёвской области: наша задача обучить призывников, чтобы они могли владеть оружием, техникой
Новости Беларуси. В мире перманентных конфликтов – поводов для военных баталий, к сожалению, находится немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь не до поиска причинно-следственных связей. Быть на шаг впереди еще необозначенного врага – стратегия спасения миллионов жизней, народа и страны.
Не меньше вовлечены в подготовку запасников должны быть все военные комиссары. От того, насколько налажен контакт между потенциальными защитниками и местными управленцами, зависит и скорость мобилизации, и желание обучаться, и результаты тренировочных сборов.
Александр Горошкин, военный комиссар Могилевской области:
Особенность системы территориальной обороны заключается в том, что основная масса вопросов по формированию этих воинских частей ложится на местные органы власти. Поэтому для нас, военнослужащих, тех, кто проходит службу в системе военных комиссариатов, а это местные органы военного управления, самая главная задача – это организовать тесное взаимодействие между исполнительной властью и нами. И, конечно, взять на себя такую задачу как обучение тех людей, которые будут приходить и призываться в эти воинские части, для того чтобы они могли выполнить ту задачу, которая на них возложена: владеть оружием, техникой военной, быть готовыми защитить свою страну.