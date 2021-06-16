«Надо ещё раз проверить, что мы будем делать». Александр Лукашенко высказался о состоянии территориальной обороны

Новости Беларуси. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Об этом 16 июня Александр Лукашенко заявил на встрече по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме, куда Президент прибыл в рамках рабочей поездки по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул: решение о создании территориальной обороны, принятое 20 лет назад, за эти годы подтвердило свою целесообразность. Ведь только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противнику.

Ксения Худолей, корреспондент:

Точки опоры для территориальной обороны страны – полный порядок на местах. Раздать оружие и нарезать задач, конечно, можно, но только малоэффективно. Вся система строится на качестве подготовки и тандеме военные – гражданские.