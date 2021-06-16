«Надо ещё раз проверить, что мы будем делать». Александр Лукашенко высказался о состоянии территориальной обороны

Новости Беларуси. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Об этом 16 июня Александр Лукашенко заявил на встрече по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме, куда Президент прибыл в рамках рабочей поездки по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул: решение о создании территориальной обороны, принятое 20 лет назад, за эти годы подтвердило свою целесообразность. Ведь только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противнику.
Ксения Худолей, корреспондент:
Точки опоры для территориальной обороны страны – полный порядок на местах. Раздать оружие и нарезать задач, конечно, можно, но только малоэффективно. Вся система строится на качестве подготовки и тандеме военные – гражданские.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В вопросах развития территориальной обороны мы кое-что сделали, может быть, даже немало, как военные мне докладывают. Усовершенствованы способы выполнения задач, обеспечена согласованность действий различных силовых структур, повышена оперативность, устойчивость системы управления территориальной обороны. Проводится целенаправленная подготовка должностных лиц от губернаторов до командиров рот и рядовых бойцов территориальных войск. Ведется планомерная работа по обеспечению вооружением и техникой, осуществляется накопление материальных средств для нужд территориальной обороны районов и городов. То, что я требовал от военных, – чтобы мы четко определились, чем должны быть вооружены наши территориальные войска, подразделения. Это в основном отдельные роты, отдельные батальоны и другие воинские подразделения, которые входят в состав территориальных войск. В общем-то вооружение хорошее, только надо еще раз проверить, что мы будем делать в течение этого года и будущего, проверить, насколько в исправном состоянии находятся оружие и боеприпасы.