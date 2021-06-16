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«Порох надо держать сухим». Леонид Заяц высказался о важности системы территориальной обороны

16 июня 2021 16:40
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Новости Беларуси. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Об этом 16 июня Александр Лукашенко заявил на встрече по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме, куда Президент прибыл в рамках рабочей поездки по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Порох надо держать сухим». Леонид Заяц высказался о важности системы территориальной обороны-1

Глава государства подчеркнул: решение о создании территориальной обороны, принятое 20 лет назад, за эти годы подтвердило свою целесообразность. Ведь только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противнику.

Ксения Худолей, корреспондент:
Координируется работа так: во главе войск губернаторы. Именно на них лежит ответственность за то, как сработают территориалы в первые часы возможного нападения. Дальше все задачи распределяются вниз по местной вертикали.

«Порох надо держать сухим». Леонид Заяц высказался о важности системы территориальной обороны-4

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Порох надо держать сухим, но надо быть готовым, чтобы и в Могилевской области, и в целом в Республике обыкновенные гражданские люди, жители нашей страны могли защитить свою землю, своих родных и близких. Поэтому все эти территориальные учение, территориальные обороны, формирование территориальных войск – это должно проходить, конечно же, в мирное время. Человек должен повысить свои профессиональные навыки и знать в случае военных действий, что делать, где делать, чем защищать свою родину, свой дом. Люди с пониманием отнеслись к мобилизации, очень ответственно к этому подошли, без роптаний и обид прибыли в сборочные пункты и обеспечили достойное выполнение своей поставленной задачи.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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