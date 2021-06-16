«Порох надо держать сухим». Леонид Заяц высказался о важности системы территориальной обороны

Новости Беларуси. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Об этом 16 июня Александр Лукашенко заявил на встрече по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме, куда Президент прибыл в рамках рабочей поездки по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул: решение о создании территориальной обороны, принятое 20 лет назад, за эти годы подтвердило свою целесообразность. Ведь только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противнику.

Ксения Худолей, корреспондент:

Координируется работа так: во главе войск губернаторы. Именно на них лежит ответственность за то, как сработают территориалы в первые часы возможного нападения. Дальше все задачи распределяются вниз по местной вертикали.