Новости Беларуси. О противодействии внешним вызовам и угрозам в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Слово война разлито в воздухе. Новая страшная реальность надвигается на нас. Отступить она может только перед силой. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок:

В мире накопились чудовищные противоречия. В прошлые века в такой ситуации неизбежно начиналась война. Только наши змагары живут в мифической реальности, где по благословенным западным просторам гуляют эльфы и феи. На самом же деле мир громыхает, утопает в крови и боли. Запад, 500 лет добивавшийся глобального доминирования, наконец получил его в 1990-е годы. Они покорили весь мир. Только одна страна в Европе тогда осталась независимой – Беларусь. Вестники войны рыщут по планете. Миллионы убитых – корейцев, вьетнамцев, сербов, иракцев, ливийцев, сирийцев, украинцев – уже познали прелести западной демократии. Наш народ все эти годы уберегал от горя Президент Александр Лукашенко.

Григорий Азаренок:

Цивилизация смерти может существовать только за счет ограбления других. Они всегда выходили из глобальных кризисов с помощью войн и разрух. Сегодня ресурсы у них закончились. Они теряют глобальные рынки, их подпирают молодые сильные цивилизации Востока и Юга. И они ставят себе задачу столкнуть их в кровавой войне, ослабить и вновь стать гегемонами. Англосакс скорее застрелится в бункере, чем отдаст власть над миром. Беларусь – геополитическая высота, без контроля над которой они проиграют. Они видят нас как плацдарм наступления на Евразию. Если замкнется белорусский балкон, шансов у России и Китая на успешное противостояние с мировым гегемоном практически нет. Но здесь хозяин – белорусский народ. И они жаждут не мытьем, так катанием его поработить и уничтожить.

Григорий Азаренок:

Цветная технология не прошла. Президент Лукашенко выстоял. Террор был пресечен на корню. Попытка убийства лидера провалилась. В арсенале остались только две карты – удушение санкциями и интервенция. И в своих подлых и грязных деяниях они находят тех, кто согласен на страдания собственного народа. Кто готов вынести врагу ключи от врат. Кто ради жалкой долларовой подачки готов принести своих собственных людей в жертву идолу града на холме. Послушайте:

Без санкций и всеобщего обнищания нихрена не будет, причем самое интересное, вот те, кто переживает сильно, они же тоже хотят перемен. Но ничего не хотят делать. Поэтому извините, это будет сделано так теми, кто может что-то сделать. Будут введены санкции, обнищаем, обеднеем, нечего будет есть, сменится власть. Все. Грустная история, но какая есть. Григорий Азаренок:

Этот змагар не оригинален. Они такими были всегда. Но вы послушайте эту интонацию, тон, с которым он говорит о голоде миллионов людей. О страдании собственного народа. Голодный ребенок, безработный отец, плачущая мать – для змагара это веселая хохма для стрима в YouTube. У них не осталось ничего человеческого, это мертвые души.

Григорий Азаренок:

Главное оружие ходячих мертвецов – ложь. Они готовы нагромождать ее без всякого стеснения. Доходит до откровенного маразма. Додумались до того, что лично Президент наносил увечья Протасевичу. Сам заключенный шутку оценил. Вот он – довольный, жизнерадостный, румяный и веселый. И западные лицемеры тут же сбежали. Они не хотят ни видеть, ни слышать, ни думать. Они боятся правды, она слепит их лживые глаза. Роман Протасевич: я бы хотел обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы Но встала вестница лжи и в лицо заявила: нет, не верю, не хочу, не буду. Фактически она попросила его: заткнись. Все, что ты скажешь, нам не нужно, не интересно, нам страшно. Заткнись. Но он говорил.

Я лично знаю примеры, когда Степан угрожал даже своим знакомым, мол, не вернешь там майку или будешь на меня вякать, мои ребята встретят тебя в твоем Вильнюсе в переулке. Я могу назвать имена, но опять же я не думаю, что в данной ситуации это уместно. Григорий Азаренок:

За то, что он говорит, они с удовольствием его убили бы. Сейчас они мечтают об этом. И он это понимает. Роман Протасевич: наверное, если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы попросил госзащиту