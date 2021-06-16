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Председатель Шкловского райисполкома о территориальной армии: «Мы должны знать их в лицо, побеседовать с каждым из них»

16 июня 2021 17:42
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Новости Беларуси. В мире перманентных конфликтов – поводов для военных баталий, к сожалению, находится немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь не до поиска причинно-следственных связей. Быть на шаг впереди еще необозначенного врага – стратегия спасения миллионов жизней, народа и страны.

Председатель Шкловского райисполкома о территориальной армии: «Мы должны знать их в лицо, побеседовать с каждым из них»-1

Координируется работа так: во главе войск – губернаторы. Именно на них лежит ответственность за то, как сработают «территориалы» в первые часы возможного нападения. Дальше все задачи распределяются вниз по местной вертикали. Нового руководителя Шкловского района Александр Лукашенко согласовал на должность прямо сегодня, 16 июня. Из Горецкого райисполкома Андрей Камко вышел с увесистым багажом военных знаний. Территориальную оборону он курировал на прошлом месте работы.

Председатель Шкловского райисполкома о территориальной армии: «Мы должны знать их в лицо, побеседовать с каждым из них»-4

Андрей Камко, председатель Шкловского райисполкома:
Мы должны изучить каждого человека, который будет призываться в территориальные войска. Мы должны знать их в лицо, побеседовать с каждым из них. И эти люди, конечно же, должны готовы быть при первой же постановке задач явиться на призывные пункты и выполнить с достоинством эти поставленные задачи.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Камко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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