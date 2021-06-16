«Мы выходим на финишную прямую». Министр культуры назвал сроки завершения реконструкции Коссовского замка

Новости Беларуси. Удержать собственную нишу и вдвое увеличить объемы производства. Экономическую стратегию для деревообрабатывающих предприятий обсудили 16 июня в Ивацевичах. Районный центр посетил премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также премьер-министр посетил Коссовский дворцово-парковый комплекс. С 2012 года здесь ведутся активные работы по реставрации. Всего на восстановление культурного и исторического памятника в Коссово было потрачено более 21 миллиона рублей.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Мы выходим на финишную прямую, поскольку готовность данного объекта более 80 %. Здесь очень ритмичное финансирование, работают наши строители, реставраторы. Мы понимаем, ускориться порой по отдельным видам работ невозможно, тем не менее надо ситуацию контролировать, что мы и делаем. Поэтому сроки окончания работ по данному уникальному объекту – декабрь 2022 года.

Ежегодно в замок приезжают более 35 тысяч туристов. Ожидается, что их число будет только расти.