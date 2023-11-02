Военной прокуратуры сейчас в Беларуси не будет – итоги совещания Лукашенко с силовым блоком

Юриспруденция цвета хаки. Сегодня, 2 ноября, во Дворце Независимости прошло совещание по вопросу целесообразности создания системы военных прокуроров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент собрал силовиков, чтобы услышать все за и против. Как известно, опыт в этой сфере у нашей страны есть. В свое время, почти 10 лет назад, военные прокуратуры были упразднены. А их полномочия передали гражданским подразделениям надзорного органа. Но сейчас изменилась в первую очередь политическая ситуация в мире. А это не может не влиять на внутреннюю стратегию в системе работы контролирующих органов, особенно в военной сфере. Международный опыт показывает, во многих странах институт военных прокуроров является элементом национальной безопасности. А как будет у нас? Тему продолжит наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Учебные нарушители. Настоящие провокации. И серьезные силы вдоль нашей границы.

Константин Молостов, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка «Север» с численностью до 120 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы. У Беларуси почти 1 100 километров общей границы с Украиной. На севере тоже жарковато. От таких кадров бросает в жар.

Моего мужа отвели в какую-то комнату. И оттуда мы слышали только крики. Его били шокером. Дети были напуганы, я просила их не смотреть и не слушать. Потом нас отвели к забору, они открыли перед нами калитку и сказали: идите в Беларусь.

Безопасность на первом плане, на переднем крае – люди в форме. Сегодня во Дворце Независимости председатель Верховного суда и цвет генералитета страны. Те, кто гарантирует и обеспечивает нашу с вами мирную жизнь в условиях турбулентности. Надзор за законностью в Вооруженных Силах всегда важен. Это и элемент национальной безопасности, и фактор доверия общества. Сейчас тем более «Не буду характеризовать обстановку в мире». Лукашенко собрал совещание с силовым блоком.

Систему военных прокуратур в Беларуси ликвидировали в 2014 году. Было сразу несколько предпосылок. Число преступлений в армии сократилось. Это было сделано и из экономической целесообразности. Да и у государства были другие целеполагания. Мы выстраивали мосты для интеграции интеграций. Военный щит Отечества занимал почетное место, но на переднем плане была дипломатия. Сейчас партнеры по континенту стали вести себя агрессивно. Мы должны быть во всеоружии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Высказывалось и альтернативное мнение о целесообразности создания такой системы, но только в условиях военного времени. Не дай бог началась война – мы быстро создаем прокуратуры. Без этого справиться не можем, если не можем, может, и надо. Если сможем, зачем? И вообще, это главный вопрос.

Генеральный прокурор предложил вернуться к проверенному опыту – институту военных прокуроров. Инициативу Андрея Шведа рассматривали на расширенном совещании силовиков. За полтора часа своими предложениями поделились все. Резюмировал глава государства. Некоторыми подробностями с журналистами поделился генпрокурор. Андрей Швед: когда придет время, военная прокуратура будет создана. Президентом задача поставлена.

Решение принято. По-белоруски взвешенно. Военной прокуратуры сейчас в стране не будет. Но в недрах Генеральной прокуратуры займутся созданием института военных прокуроров. Будут определены подходящие кандидатуры. Профессионалы, которые в случае необходимости смогут выполнить возложенные на них обязанности. Определить функционал, создать систему межведомственного взаимодействия – весь процесс на генеральном прокуроре.