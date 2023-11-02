Минская школа и посольство Казахстана в Беларуси отметили 25-летие сотрудничества

Четверть века международного сотрудничества с посольством Казахстана отметили в 143-й школе имени Мухтара Ауэзова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 25 лет учебное заведение связывают тесные узы дружбы с этой страной, ее деятелями культуры, образования, общественными организациями.

Участие в праздничном мероприятии приняли представители посольства Казахстана и дипкорпуса стран СНГ, руководство администрации Заводского района, а также студенты из Казахстана, обучающиеся в белорусских вузах. Для гостей провели экскурсию по учреждению. После торжественной части участники мероприятия ознакомились с экспозицией, посвященной Мухтару Ауэзову. Также белорусские школьники выступили с национальными казахскими танцами.

Ерлан Байжанов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Беларуси:

Дружба Казахстана с Беларусью, конечно же, проявляется в том числе в том шефстве, которое посольство Казахстана 25 лет назад еще взяло над этой школой. И все эти годы отношения поддерживаются. Всегда наши делегации, когда приезжают в Минск, посещают эту школу. Мы считаем, что самое важное, что дети, обучающиеся здесь все эти годы, много узнают о Казахстане.

Вадим Панасевич, директор средней школы № 143 имени М.О. Ауэзова:

За такой долгий период в школе проведены абсолютно различные мероприятия, масштабные мероприятия с участием дипломатического корпуса, с участием послов Республики Казахстан и Республики Беларусь. В 2022-м в школе отмечали 120-летие со дня рождения Мухтара Ауэзова, чье имя носит на сегодня наша школа.