«Не буду характеризовать обстановку в мире». Лукашенко собрал совещание с силовым блоком
Новости Беларуси. Необходимость создания военных прокуратур обсуждают на совещании у Президента. Обстановка в мире и на границах накаляется. Учитывая эти обстоятельства, на первый план выходят укрепление обороноспособности, обеспечение мобилизационной готовности войск, профилактика правонарушений среди военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полномочия по осуществлению надзора за исполнением законодательства в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях были переданы гражданским органам прокуратуры почти 10 лет назад. Тогда система военных прокуратур была ликвидирована в связи с сокращением штата. Но с учетом сложившихся обстоятельств звучат предложения о воссоздании структуры прокурорского надзора.
Президент предложил обсудить целесообразность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тема сегодняшнего нашего мероприятия – военная прокуратура. Не буду характеризовать обстановку в мире, вы прекрасно это знаете. Ситуацией на наших рубежах тоже владеете. Просто напомню, прежде чем обсудить эти вопросы, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур. Полномочия по осуществлению надзора за исполнением законодательства в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Беларуси переданы гражданским органам прокуратуры.
Александр Лукашенко:
В 2014 году мы на более широком совещании приняли решение о сокращении военной прокуратуры. Не буду напоминать, чем это было вызвано, мотивацию. Но встает закономерный вопрос: а сейчас на том поле, в той зоне, где прокуроры должны наблюдать за единообразным, точным соблюдением нашего законодательства, обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Вопрос: настолько изменилась, что нам надо сегодня создавать военные прокуратуры, воссоздать их? Наверное, это один из коренных вопросов, на который мы сегодня должны ответить.
От выступающих глава государства ждет конкретных предложений, исходя исключительно из общегосударственных задач обеспечения национальной безопасности. Как отметил генеральный прокурор Андрей Швед, органы прокуратуры работают на повышение эффективности надзорной деятельности по всем направлениям. Ряд ведомственных инициатив реализован и сегодня дает свой результат.