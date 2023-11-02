«Не буду характеризовать обстановку в мире». Лукашенко собрал совещание с силовым блоком

Новости Беларуси. Необходимость создания военных прокуратур обсуждают на совещании у Президента. Обстановка в мире и на границах накаляется. Учитывая эти обстоятельства, на первый план выходят укрепление обороноспособности, обеспечение мобилизационной готовности войск, профилактика правонарушений среди военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полномочия по осуществлению надзора за исполнением законодательства в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях были переданы гражданским органам прокуратуры почти 10 лет назад. Тогда система военных прокуратур была ликвидирована в связи с сокращением штата. Но с учетом сложившихся обстоятельств звучат предложения о воссоздании структуры прокурорского надзора. Президент предложил обсудить целесообразность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тема сегодняшнего нашего мероприятия – военная прокуратура. Не буду характеризовать обстановку в мире, вы прекрасно это знаете. Ситуацией на наших рубежах тоже владеете. Просто напомню, прежде чем обсудить эти вопросы, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур. Полномочия по осуществлению надзора за исполнением законодательства в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Беларуси переданы гражданским органам прокуратуры.

Александр Лукашенко:

В 2014 году мы на более широком совещании приняли решение о сокращении военной прокуратуры. Не буду напоминать, чем это было вызвано, мотивацию. Но встает закономерный вопрос: а сейчас на том поле, в той зоне, где прокуроры должны наблюдать за единообразным, точным соблюдением нашего законодательства, обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Вопрос: настолько изменилась, что нам надо сегодня создавать военные прокуратуры, воссоздать их? Наверное, это один из коренных вопросов, на который мы сегодня должны ответить.