Андрей Швед: когда придёт время, военная прокуратура будет создана. Президентом задача поставлена

Новости Беларуси. Необходимость создания военных прокуратур в Беларуси. Обсуждению этого вопроса 2 ноября посвятили совещание у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, опыт в этой сфере у нашей страны есть. Почти 10 лет назад военные прокуратуры были упразднены. А их полномочия передали гражданским подразделениям надзорного органа. Однако в условиях нарастающих мировых вызовов и угроз, складывающейся обстановки у наших границ, стали поступать предложения о воссоздании структуры. Чтобы взвесить все за и против, глава государства и пригласил во Дворец Независимости широкий круг должностных лиц. «Не буду характеризовать обстановку в мире». Лукашенко собрал совещание с силовым блоком

Был изучен международный опыт. На совещании прозвучало предложение создать Главную военную прокуратуру и межгарнизонные военные прокуратуры. Обсуждение длилось почти полтора часа. По итогам Александр Лукашенко резюмировал: менять систему сегодня нерационально. Но поручил усовершенствовать и усилить работу в данном направлении в рамках самой прокуратуры. Определиться и подготовить кадры, выстроить систему межведомственного взаимодействия, чтобы в случае необходимости оперативно принять соответствующие решения.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Поставлена им задача в ближайшее время начать работу Генеральной прокуратуре по подготовке будущих военных прокуроров. Должна быть создана своего рода промежуточная система (структура), которая должна подготовить необходимые кадры, имеющие опыт военной службы, понимающие специфику надзорной деятельности Вооруженных сил и воинских формирований. И, как сказал глава государства, когда придет время, буквально за одни сутки будет принято решение (при необходимости) создания военной прокуратуры. В этом направлении необходимо двигаться.