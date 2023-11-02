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Президент подписал указ о совершенствовании организации санаторно-курортного лечения. Что изменится?

02 ноября 2023 16:39
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Еще одно важное решение принял сегодня, 2 ноября, глава государства. Подписан указ, направленный на совершенствование организации санаторно-курортного лечения и оздоровления населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал указ о совершенствовании организации санаторно-курортного лечения. Что изменится?-1

Так, согласно документу, правительство наделяется новыми полномочиями. Теперь на уровне совмина будет определяться, с какой периодичностью гражданам будут предоставлять путевки за счет бюджетных средств и какие именно услуги войдут в стоимость. Кроме того, планируется усовершенствовать порядок направления на совместное курортное лечение родителей с детьми. Также указом предусматриваются единые подходы и порядок санаторного лечения и оздоровления как военнослужащих, так и пенсионеров органов системы обеспечения национальной безопасности.

# Санатории # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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