Президент подписал указ о совершенствовании организации санаторно-курортного лечения. Что изменится?

Еще одно важное решение принял сегодня, 2 ноября, глава государства. Подписан указ, направленный на совершенствование организации санаторно-курортного лечения и оздоровления населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, согласно документу, правительство наделяется новыми полномочиями. Теперь на уровне совмина будет определяться, с какой периодичностью гражданам будут предоставлять путевки за счет бюджетных средств и какие именно услуги войдут в стоимость. Кроме того, планируется усовершенствовать порядок направления на совместное курортное лечение родителей с детьми. Также указом предусматриваются единые подходы и порядок санаторного лечения и оздоровления как военнослужащих, так и пенсионеров органов системы обеспечения национальной безопасности.