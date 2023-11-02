В Минске открыли центр для медработников с упором на симуляционное обучение. Как он устроен?

Новости Беларуси. Оттачивать мастерство и учиться проводить сложнейшие операции без риска для жизни и здоровья пациентов смогут белорусские врачи. Сегодня в Минске открыли Республиканский центр профессиональной аттестации и симуляционного обучения медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уникальный объект для системы отечественного здравоохранения. О новейших технологиях в медицинском образовании расскажет Глеб Прокофьев.

Доктор, мне очень больно. Из-за ДТП водитель оказался заблокированным в автомобиле. Ему уже оказана первая помощь, пострадавший ждет приезда сотрудников МЧС. Тем временем медики борются за жизнь пассажира. Эта вполне возможная в реальности критическая ситуация отрабатывается на симуляционных тренажерах нового центра.

Наталья Новикова, заведующая кафедрой Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ:

Бригада скорой помощи оказывает противошоковое мероприятие, сердечно-легочная реанимация. В частности у этого пациента фибрилляция желудочков – оказывается экстренная помощь.

А здесь медики выхаживают недоношенного младенца. Специалисты в области педиатрии осваивают первичную реанимацию новорожденных. Навыки медики отрабатывают на роботе-симуляторе, который практически ничем не отличается от реального маленького пациента.

Владимир Волков, доцент кафедры детской анестезиологии и реаниматологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ:

Недоношенный ребенок достаточно низкой массы тела и достаточно маленький – меньше 30 недель. Они все имеют дыхательные проблемы, плохо дышат сами. Иногда у них останавливается сердце. Поэтому такого пациента надо быстро выявить и реанимировать, чем и занимается вся эта команда.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Очередной симулятор. Здесь проводится высокотехнологичная операция на коленном суставе. С помощью артроскопического оборудования мы удаляем мениск.

Это уже другая виртуальная операционная. Здесь условия позволяют полностью смоделировать ситуацию: от начала анестезии до завершения оперативных вмешательств. Кроме индивидуальных навыков отрабатывается работа в команде. Одновременно обучается вся бригада медиков: хирург, анестезиолог и медсестра.

Владислав Римашевский, проректор по лечебной работе БГМУ:

Когда выполняется аттестация, хирург готовится сдавать на категорию и получать сертификат. Бригада работает в операционной, а аттестующий сидит вот за этим полупрозрачным стеклом и видит то, что может делать доктор, хирург. Можно смоделировать любую внештатную ситуацию: кровотечение, осложнение – и бригада должна соответствующим образом отреагировать.

Клиника состоит из нескольких модулей: неотложная помощь и интенсивная терапия, хирургия, отделение ультразвуковой диагностики и не только. Всего в центре установлено порядка 180 единиц симуляционного оборудования высокого уровня реалистичности. Финансирование на строительство медучреждения на первоначальном этапе выделили международные организации, однако завершали объект за счет средств республиканского бюджета. «Вся страна должна учиться». Уникальный образовательный центр для медработников открыли в Минске. Главная функция центра – обучить врачей-специалистов проводить оперативные вмешательства и другие манипуляции с оборудованием. Ежедневно в учреждении смогут практиковаться и проходить аттестацию 140 человек, учитывая работу в две смены.

Юрий Слободин, председатель правления Белорусского общества симуляционного обучения в медицине:

Учиться на пациентах неправильно категорически. Мы должны учиться на симуляторах, потому что есть определенный объем мануальных навыков, которые мы должны отработать не на пациентах, а на симуляторах.