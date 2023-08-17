Национальный парк «Нарочанский» лучшее место для отдыха. Рассказываем, чем уникально и известно это место

Минская область богата озерами и реками. Разнообразен растительный и животный мир. Здесь насчитывается около 280 особо охраняемых природных территорий. Так, в северо-западной части нашей страны находится удивительный лесной и озерный нарочанский край. Это самый молодой в Беларуси национальный парк, который был создан в 1999 году, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Людмила Кравчонок, начальник отдела туризма Национального парка «Нарочанский»:

Национальный парк «Нарочанский» – одна из пяти особо охраняемых природных территорий Беларуси, расположенная на северо-западе республики, в 160 километрах от Минска. Это самый молодой Национальный парк, хотя нам уже почти 25 лет, но по сравнению с остальными территориями мы, в общем-то, самые молодые. Образовался Национальный парк указом Президента в июле 1999 года с целью сохранить этот уголок белорусской природы, белорусского поозерья, который здесь распростерся на большой достаточно территории. Здесь таким образующим центром стало озеро Нарочь, конечно же, крупнейший водоем Беларуси. Озеро Нарочь – самый крупный водоем Беларуси. Он славится чистой водой и песчаным дном. Западный берег плотно застроен домами отдыха и санаториями. Ежегодно это место посещают тысячи туристов, чтобы полюбоваться завораживающими пейзажами. Территориально озера парка можно подразделить на четыре большие группы. Людмила Кравчонок:

На территории Национального парка «Нарочанский» четыре группы озер: это нарочанская, мядельская, свирская и болдукская группы. Всего на территории 48 водоемов входит в состав, в границы Национального парка. Крупнейший водоем – озеро Нарочь. Именно оно является центром, основным звеном, вокруг которого сформировалась вся территория. Белорусское поозерье – это достаточно большая территория в Беларуси, на севере, северо-западе республики. Это уголок природы, где расположилось огромное количество озер, достаточно большие лесные массивы и водно-ледниковый рельеф, который нужно было сохранить, чтобы им могли бы любоваться не только наши, но и последующие поколения.

Созданный на берегу озера Нарочь, является и большим достаточно курортом. Единственный курорт, который у нас есть в Беларуси такого масштаба, это «Нарочанский» курорт. Здесь, на северо-западном побережье озера, расположились объекты отдыха – это санаторий, в том числе и объекты, расположенные на территории Национального парка и принадлежащие Национальному парку. Это гостевые коттеджи, гостиничный комплекс, автокемпинг «Нарочь». Вся эта огромная территория принимает в течение летнего периода и круглогодично большое количество отдыхающих. За год здесь отдыхает порядка 100 тысяч человек. Поэтому такой наплыв туристов, отдыхающих, естественно, сказывается на природе. И основная цель нашего парка – охрана природы. Это, в общем-то, задача, которую в течение 25 лет Национальный парк выполняет. «Лес всегда спасал, берег во время войны, давал защиту». Почему стоит посетить дендросад в Мядельском районе – подробности здесь. В живописных уголках нарочанской земли организованы экологические тропы. И одним из самых интересных является маршрут «Голубые озера». Площадь комплекса – 1,5 тысячи гектаров. Здесь большое количество еловых, сосновых и лиственных лесов. Жемчужиной же являются озера Глубля, Глубелька и Мертвое.

Людмила Кравчонок:

Основные объекты природоведческие, которые привлекают своей красотой, неповторимостью – это природный комплекс «Голубые озера». Это бывший гидрологический заказник, который был образован еще в 1970-х годах. А с образованием Национального парка был создан природный комплекс «Голубые озера», который существует и ныне, принимает туристов, отдыхающих. Любой желающий может приехать к началу экологической тропы, купить входной билетик и гулять по экологическому маршруту протяженностью 4 километра, 7 километров. В любое время в течение дня отдыхать там, купаться, получать удовольствие, дышать свежим воздухом, наслаждаться сосновым ароматом. Также еще есть парк редких растений. Это такой научно-информационный объект, который посещают сотрудники научного отдела, ботаники. Он тоже расположен в пределах курортной зоны и, в общем-то, открыт для посещения.

Парк редких растений находится на полуострове Черевки. Здесь произрастает около 20 исчезающих представителей флоры, находящихся в Красной книге Беларуси и охраняемых в Европе. Людмила Кравчонок:

Вообще, на территории Национального парка «Нарочанский» достаточно много редких растений, которые сохранились именно здесь, на северо-западе Беларуси, и не встречаются больше нигде. Это и венерин башмачок, арника горная, меч-трава. Такие растения можно встретить только здесь. Поэтому, посетив природный комплекс, например, «Голубые озера», их можно встретить там же. В парке редких растений тоже можно встретить много редких растений, занесенных в Красную книгу.

Помимо туристических маршрутов и достопримечательностей, Нарочанский край привлекает любителей охоты и рыбаки. Фауна парка разнообразна. Здесь обитает большое количество животных: лось, олень, кабан, косуля, заяц, куница, бобр – и это не весь список. Людмила Кравчонок:

Рыбалка на озерах Национального парка разрешена, за исключением тех озер, которые попадают в заповедную зону. У нас, на территории вообще всего Национального парка, выделены заповедные зоны, которые закрыты для посещения. Это всего лишь 8 % территории. Это различные болотные и водно-болотные угодья в основном. Их могут посещать только сотрудники Национального парка, которые изучают те территории. А все остальное открыто для посещения. И во всех тех водоемах, которые находятся вне заповедной зоны, можно ловить рыбу. Естественно, покупать путевочку на рыбалку и ловить на любом из этих озер рыбу. Все, в общем-то, доступно. Собирать грибы, ягоды. Сейчас как раз у нас сезон грибов, прошли дожди. И отдыхающие, и местные жители ходят в лес и приносят достаточно много грибов. Ягоды тоже собираются. Все доступно, все открыто, запретов никаких нет. Кстати, одним из самых популярных объектов для знакомства с удивительным миром природы является вольер для содержания и разведения диких животных «Сафари-парк». Это самая настоящая страна Оления.