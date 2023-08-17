«Лес всегда спасал, берёг во время войны, давал защиту». Почему стоит посетить дендросад в Мядельском районе?

На территории Национального парка «Нарочанский» – между районным центром Мядель и курортным поселком Нарочь – расположился дендрологический сад, коллекционный фонд которого насчитывает более 500 видов только древесно-кустарниковых растений, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А заведует всем этим природным богатством уже на протяжении многих лет Татьяна Станкевич. Любовь к растениям привита с детства, поэтому и неспроста жизнь связана со служением лесу.

Татьяна Станкевич, заведующая дендрологическим садом Национального парка «Нарочанский»:

Я, наверное, пример того, на кого учился – там и пригодился, потому что я заканчивала Белорусский государственный технологический университет, по образованию я инженер садово-паркового строительства. Любовь к растениям передалась от моих предков. Моя бабушка очень хорошо разбиралась в травах. Она умела лечить травами, она понимала в них. Мой дедушка прошел сложный жизненный путь, после Великой Победы он сажал лес и нам, внукам, говорил: лес всегда спасал. Он берег во время войны, давал защиту, он поможет и вам в будущем. И сегодня лес, который садило в основном послевоенное поколение современной Белоруси, – это основное достояние нашей страны. Хочу отметить, что сегодня невозможно развиваться одному. То есть в данном направлении мы совместно со специалистами Минского ботанического сада реализуем очень интересные научные проекты на территории Национального парка «Нарочанский», дендрария в частности. Так, нами был реализован совместный проект с рабочим названием «Придорожные цветы», в котором мы сохраняли луговые экосистемы. В этом проекте с нами участвовал и Институт экспериментальный ботаники им. В.Ф. Купревича, прекрасный проект. В результате на территории дендрария у нас сохранены луговые экосистемы, существует коллекция красиво цветущих луговых видов.

Слово «дендрарий» с греческого переводится как дерево. Создаются такие парки с целью сохранения, изучения разнообразных видов деревьев, кустарников, растений. А посетители парков в свою очередь могут прогуливаться по аллеям, наслаждаясь красотой растительного мира. Татьяна Станкевич:

Дендрологический наш сад, конечно, имеет свою основную особенность в том, что он создавался не на пустом месте. Здесь уже существовали природные экосистемы, болотная экосистема, которая занимает центральную часть дендросада. Причем эта болотная экосистема не видоизмененная. Она здесь существовала всегда, и 100 лет назад, и 200 лет назад, даже когда здесь были сельхозугодия вокруг. Более сухие участки обкашивались, местные жители садили какие-то сельхозкультуры, а болото было неизменным. Поэтому там сохранилось аборигенная флора растительная, очень много представителей семейства орхидных, и все это разнообразие растительного и животного мира, болота как экосистему мы сохранили. Также здесь сохранены и лесные экосистемы в виде дубравы, ельника, сосника, березника. Экосистемы лесные также органично вписались в ландшафт дендрологического сада. Наша территория составляет 16 гектаров, расположен он на перешейке между двумя озерами, крупным озером Нарочь и озером Мястро. Возник он в 2002 году, но основные посадки были произведены в 2003-2004 годах. И возник он не на пустом месте. До этого здесь были созданы лесные культуры, из других регионов нашей планеты, согласно геоботаническому зонированию, подсаживались к уже существующим нашим родным местным видам: березам, елям, соснам. И они их защищали и оберегали от неблагоприятных погодных условий, излишней жары или сильных ветров.

Геология этого региона очень древняя, 12 тысяч лет назад ледник сформировал все эти многочисленные озера Национального парка «Нарочанский», сформировал камы, озы. И этот холмистый рельеф читается на территории дендросада. Перепад высот составляет около 9 метров от самой высокой точки до самой низкой. Дорожно-тропиночная сеть плавно огибает существующие повышения, понижения. Таким образом, сама природа подсказала пейзажный стиль нашего дендрологического сада. И в этом стиле выдержаны все композиционные решения. Территория сада – 16 гектаров, разделена она на четыре геоботанические зоны. На каждом участке представлены растения, характерные для флоры данного региона. Татьяна Станкевич:

Территория поделена по геоботаническому признаку. Четыре основных участка: Европейский, Сибирский, Крым, Кавказ, Средняя Азия – это центральная часть дендрария, Северная Америка и Дальний Восток. При этом следует отметить, что все интродуцированные виды деревьев и кустарников, которые высажены на территории, чувствуют себя неплохо. И я отмечу, что дендрологический сад – это научный экскурсионный объект. То есть мы выполняем как научную функцию, мы изучаем деревья как нашей местной флоры, так и интродуцированной завозной. И экскурсионный, то есть мы посетителям дендросада показываем всю прелесть нашей родной природы, знакомим с растениями из других континентов.

Есть коллекция пряно-ароматических растений, растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. На территории у нас есть розарии с коллекцией роз различных групп. Есть коллекция сирени, причем у нас две коллекции сирени. Одна коллекция, скажем так, бабушкины сорта, мы собирали с хуторов эти старинные душистые сорта сирени, которые украшали усадьбы и деревни в недалеком прошлом. И коллекция современных сортов сирени. Посадочный материал нам предоставляет Минский центральный ботанический сад Академии наук Республики Беларусь. Этот посадочный материал выращен в пробирках методом in vitro культуры тканей. И это сорта, которые являются наиболее шедевральным в селекции сирени. То есть это и «Красавица Москва» селекции Колесникова, шедевры западной селекции. Национальный парк «Нарочанский» лучшее место для отдыха. Рассказываем, чем уникально и известно это место – подробности здесь. Точкой притяжения для многих посетителей является вот этот вот декоративный пруд, здесь обитают рыбки и растут декоративные нимфеи. Особую атмосферу создают плакучие ивы, высаженные вдоль берега.

Татьяна Станкевич:

Здесь раньше и было такое понижение, где обитала семья бобров. Она, кстати, здесь обитает. Они живут в береговой линии, потому что бобры строят не только домики, хатки так называемые, но и могут строить свои жилища и в береговой линии. Это место мы благоустроили, углубили пруд, создали живописный мостик, посадили декоративные нимфеи, которые радуют своим цветением. И, конечно же, рыбки, которые сразу поняли, что они находятся на охраняемой территории. Посетители кормят их хлебом, они радуются жизни, посетители радуются созерцанию плавающих рыб. И это своеобразный релакс, глядя, как в воде резвится стая рыб, цветут махровые нимфеи. Это впечатляет. На пруду гнездятся водоплавающие птицы, обитает интересная разновидность озерных лягушек ярко-салатового цвета, посетители очень любят фотографировать. Особенно в жаркий день, когда ярко-салатовые лягушки греются на листьях нимфей, ужики плавают между резвящимися рыбками, это очень смотрится гармонично, естественно, вот так вот близко с мостика наблюдать за этой водной экосистемой, такой прекрасной, стабильной и привлекательной. И это все мы показываем, особенно жителям городов, которые в городской суете и городской экосистеме урбанизированной лишены созерцания этого прекрасного.

Уход за дендросадом осуществляет коллектив профессионалов, людей, которые очень любят свою работу, и все свои знания, все свои умения, я бы даже сказала любовь, отдают заботе о растениях. Это наши девушки-лесоводы и мужчина, который специалист в области лесного хозяйства, он осуществляет уход за лесными культурами, за деревьями, осуществляет обкос территории. Поэтому, несмотря на большую площадь – 16 гектаров, когда с растениями работают профессионалы и люди, любящие свое дело, она всегда будет выглядеть ухоженной. Растения это чувствуют, они отдают свою красоту, не только дарят нам, но и посетителям, отдыхающим. Очень часто люди верят в приметы, что, мол, одни деревья приносят счастье, а другие – горе и беды, однако специалисты дендросада опровергают такие умозаключения.