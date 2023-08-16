«Могут продавать на органы, детей могут продавать педофилам». Вот как украинские власти обращаются с детьми!

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим нарушение прав человека в Европе. В гостях глава Фонда Борьбы с Репрессиями, Президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист Мира Тэрада.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим нарушение прав человека в Европе. В гостях глава Фонда Борьбы с Репрессиями, Президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист Мира Тэрада.
Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист:
Что касается деток, ситуация с торговлей детьми в Украине ужасная. Она и была ужасная до начала спецоперации. По данным официальным самих правоохранительных органов Украины, ежегодно пропадало от 4 до 5 тысяч детей. Сейчас эти цифры выше, но они всегда выше в зонах военных конфликтов, пандемии, каких-то чрезвычайных бедствий.
Они легализовали суррогатное материнство, продажу ребенка еще до его рождения. Это очень важно. Ну и конечно же, вопросы, касающиеся органов. Они легализовали продажу органов, в частности продажу детских органов. Ситуация следующая. Детей похищают. Есть военизированные образования, известные нам, – это «Белые ангелы» и «Феникс». Они созданы, по официальным данным Украины, с целью эвакуировать детей, но при этом они ездят по территории, допустим, ДНР, там порядка четырех или пяти группировок, которые ищут детей и вывозят. Более того, они не вывозят всех подряд. Они приезжают и, грубо говоря, ищут там девочек в возрасте от десяти до тринадцати, светловолосых, светлоглазых. Понимаете? То есть есть какой-то заказ просто на подбор этих детей. Детей вывозят, забирают у родителей. Либо находят и просто похищают, либо под дулом автоматов забирают детей. Это нам рассказывали свидетели и участники событий.
Их вывозят с несколькими целями. Некоторых детей вывозят на территорию Украины, чтобы отцы последовали за детьми, чтобы их мобилизовать для участия в военных действиях. Некоторых детей вывозят за рубеж и впоследствии продают. Часть детей изымают, когда матери, допустим, уезжают с детьми, мигрируют. И там типичная схема всегда: ребенка забирают, говоря о том, что она не сможет ребенка обеспечить в должной мере, потому что она либо плохо говорит на языке страны, либо у нее чего-то не хватает. И в результате усугубляют ситуацию, спускают женщину или семью по социальной лестнице, а потом говорят: ну вот видите, мы же говорили, мы правы. Но зачастую не дают никаких документов семьям об изъятии детей, нарушая всевозможные международные конвенции, соглашения.
Мира Тэрада:
Что происходит с детьми, когда их вывозят? Детей могут продавать на органы, детей могут продавать педофилам. Это и офлайн-эксплуатация, и онлайн-эксплуатация, закадровая эксплуатация, участие в криминальных схемах, торговля наркотиками, попрошайничество. Масса форм ежедневно появляется, потому что правоохранительные органы развиваются, преступные сообщества тоже развиваются. Они не стоят на месте и ищут возможности заработать и возможности обойти закон. Поэтому, конечно, это все усугубляет ситуацию.
Дети очень доверчивы в таких ситуациях. Их обманывают, говоря о том, что, если дети разлучены с родителями, им говорят, что ваши родители погибли, у вас родственники за рубежом, предлагают вывести их за рубеж. Родители, находясь в таких вот состояниях, под артиллерийскими обстрелами, готовы пойти на многое, чтобы спасти хотя бы своих детей, передают их этим волонтерам, этим «Белым ангелам» с таким светлым названием, этим правозащитникам в надежде на то, что детей вывезут в какие-то безопасные места, а дети оказываются еще в худших условиях.
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