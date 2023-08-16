«Могут продавать на органы, детей могут продавать педофилам». Вот как украинские власти обращаются с детьми!

Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист:

Что касается деток, ситуация с торговлей детьми в Украине ужасная. Она и была ужасная до начала спецоперации. По данным официальным самих правоохранительных органов Украины, ежегодно пропадало от 4 до 5 тысяч детей. Сейчас эти цифры выше, но они всегда выше в зонах военных конфликтов, пандемии, каких-то чрезвычайных бедствий.

Они легализовали суррогатное материнство, продажу ребенка еще до его рождения. Это очень важно. Ну и конечно же, вопросы, касающиеся органов. Они легализовали продажу органов, в частности продажу детских органов. Ситуация следующая. Детей похищают. Есть военизированные образования, известные нам, – это «Белые ангелы» и «Феникс». Они созданы, по официальным данным Украины, с целью эвакуировать детей, но при этом они ездят по территории, допустим, ДНР, там порядка четырех или пяти группировок, которые ищут детей и вывозят. Более того, они не вывозят всех подряд. Они приезжают и, грубо говоря, ищут там девочек в возрасте от десяти до тринадцати, светловолосых, светлоглазых. Понимаете? То есть есть какой-то заказ просто на подбор этих детей. Детей вывозят, забирают у родителей. Либо находят и просто похищают, либо под дулом автоматов забирают детей. Это нам рассказывали свидетели и участники событий.

Их вывозят с несколькими целями. Некоторых детей вывозят на территорию Украины, чтобы отцы последовали за детьми, чтобы их мобилизовать для участия в военных действиях. Некоторых детей вывозят за рубеж и впоследствии продают. Часть детей изымают, когда матери, допустим, уезжают с детьми, мигрируют. И там типичная схема всегда: ребенка забирают, говоря о том, что она не сможет ребенка обеспечить в должной мере, потому что она либо плохо говорит на языке страны, либо у нее чего-то не хватает. И в результате усугубляют ситуацию, спускают женщину или семью по социальной лестнице, а потом говорят: ну вот видите, мы же говорили, мы правы. Но зачастую не дают никаких документов семьям об изъятии детей, нарушая всевозможные международные конвенции, соглашения.