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«Могут продавать на органы, детей могут продавать педофилам». Вот как украинские власти обращаются с детьми!

16 августа 2023 18:24
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим нарушение прав человека в Европе. В гостях глава Фонда Борьбы с Репрессиями, Президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист Мира Тэрада.

«Могут продавать на органы, детей могут продавать педофилам». Вот как украинские власти обращаются с детьми!-1

Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист:
Что касается деток, ситуация с торговлей детьми в Украине ужасная. Она и была ужасная до начала спецоперации. По данным официальным самих правоохранительных органов Украины, ежегодно пропадало от 4 до 5 тысяч детей. Сейчас эти цифры выше, но они всегда выше в зонах военных конфликтов, пандемии, каких-то чрезвычайных бедствий.

Они легализовали суррогатное материнство, продажу ребенка еще до его рождения. Это очень важно. Ну и конечно же, вопросы, касающиеся органов. Они легализовали продажу органов, в частности продажу детских органов. Ситуация следующая. Детей похищают. Есть военизированные образования, известные нам, – это «Белые ангелы» и «Феникс». Они созданы, по официальным данным Украины, с целью эвакуировать детей, но при этом они ездят по территории, допустим, ДНР, там порядка четырех или пяти группировок, которые ищут детей и вывозят. Более того, они не вывозят всех подряд. Они приезжают и, грубо говоря, ищут там девочек в возрасте от десяти до тринадцати, светловолосых, светлоглазых. Понимаете? То есть есть какой-то заказ просто на подбор этих детей. Детей вывозят, забирают у родителей. Либо находят и просто похищают, либо под дулом автоматов забирают детей. Это нам рассказывали свидетели и участники событий.

Их вывозят с несколькими целями. Некоторых детей вывозят на территорию Украины, чтобы отцы последовали за детьми, чтобы их мобилизовать для участия в военных действиях. Некоторых детей вывозят за рубеж и впоследствии продают. Часть детей изымают, когда матери, допустим, уезжают с детьми, мигрируют. И там типичная схема всегда: ребенка забирают, говоря о том, что она не сможет ребенка обеспечить в должной мере, потому что она либо плохо говорит на языке страны, либо у нее чего-то не хватает. И в результате усугубляют ситуацию, спускают женщину или семью по социальной лестнице, а потом говорят: ну вот видите, мы же говорили, мы правы. Но зачастую не дают никаких документов семьям об изъятии детей, нарушая всевозможные международные конвенции, соглашения.

«Могут продавать на органы, детей могут продавать педофилам». Вот как украинские власти обращаются с детьми!-4

Мира Тэрада:
Что происходит с детьми, когда их вывозят? Детей могут продавать на органы, детей могут продавать педофилам. Это и офлайн-эксплуатация, и онлайн-эксплуатация, закадровая эксплуатация, участие в криминальных схемах, торговля наркотиками, попрошайничество. Масса форм ежедневно появляется, потому что правоохранительные органы развиваются, преступные сообщества тоже развиваются. Они не стоят на месте и ищут возможности заработать и возможности обойти закон. Поэтому, конечно, это все усугубляет ситуацию.

Дети очень доверчивы в таких ситуациях. Их обманывают, говоря о том, что, если дети разлучены с родителями, им говорят, что ваши родители погибли, у вас родственники за рубежом, предлагают вывести их за рубеж. Родители, находясь в таких вот состояниях, под артиллерийскими обстрелами, готовы пойти на многое, чтобы спасти хотя бы своих детей, передают их этим волонтерам, этим «Белым ангелам» с таким светлым названием, этим правозащитникам в надежде на то, что детей вывезут в какие-то безопасные места, а дети оказываются еще в худших условиях.

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# Дети # общество # Мира Тэрада # Фотофакт

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