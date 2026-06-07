«Минск» выезжает на новые дороги – легендарный мотоцикл начали собирать в России

Когда говорят о союзной интеграции, ее успех принято измерять цифрами, программами и соглашениями. Но в конечном итоге главный показатель – новые производства и совместные проекты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Смоленской области на базе Вяземского машиностроительного завода вместе с белорусскими партнерами запустили сборку мотоциклов. Для предприятия, которое до этого специализировалось на выпуске промышленного прачечного оборудования, это возможность диверсифицировать производство, для белорусской стороны – расширить присутствие на российском рынке. А для Союзного государства – еще один пример того, как интеграция постепенно превращается из политической формулы в экономическую практику.

Погонять на таком мотоцикле в прошлом мечтали все советские мальчишки. Белорусский «Минск» был легендой дорог большой страны. Его продавали миллионами. Простой и практичный транспорт стоял в каждом гараже. Свой авторитет отечественная марка имеет до сих пор. Раритетные мотоциклы коллекционируют, а про восстановление старичков снимают десятки обзоров.

Это настоящая капсула времени. Признайтесь, вы же тоже так в школьные годы по деревне наваливали в таких мотоботах на «Минскаче» по полю, по кочкам. Блин, вспоминаешь, реально все это становится как настоящее.

Бренд сохранили, только современные «Мински» гораздо технологичнее: от новых мощных двигателей до запуска с кнопки. На заводе в столице выпускают 20 моделей такой двухколесной техники. А теперь наладили сборку еще и в Смоленской области.

Заводи, давай проверим, как у нас со стартера заводится. Все отлично. Ближний [свет – прим.ред.] есть, дальний, указатель горит.

Для предприятия в Вязьме сборка белорусских мотоциклов – смелый эксперимент. Завод в основном выпускает прачечную технику. Но навыков у инженеров достаточно. Конечно, детали производства перенимали у коллег. Перед запуском совместного проекта специалисты ездили на обучение на завод в Минск.

Сергей Ерофеев, начальник экспериментального участка Вяземского машиностроительного завода:

С ребятами общались, смотрели, как они собирают. Они нам показывали все, рассказывали. Когда пришла первая партия к нам, все это выставили, слесарь-технолог аккуратно первый мотоцикл собрал, сделали техпроцесс. И по этому техпроцессу стали собирать.

Из Беларуси в Вязьму доставляют машинокомплекты, из которых здесь собирают мотоциклы. На этой площадке две популярные модели Минска («Хантер» и «Рейнджер») с двигателями разной мощности. Пока масштабы производства небольшие, главная цель сейчас – отработать технологию.

Ольга Наумова, корреспондент:

Первый белорусско-российский мотоцикл в действии. Это модель с объемом двигателя 200 сантиметров кубических. И именно «Рейнджер» предназначен для прохождения тест-драйва. И, кстати, этот «Минск» был представлен на выставке в Вязьме как достижение местной промышленности. Обкатывает новый мотоцикл заводчанин Александр Дуксов. Протестировать «Минск» вызвался сам из-за особого интереса к этой технике. В молодости у самого было сразу два стальных любимчика. Вспоминает, как гонял на речку и в лес. Теперь ждет, когда завод начнет продажу техники, чтобы купить такой же – уже внуку.

Когда садитесь за руль этого мотоцикла, есть ли какая-то ностальгия? Александр Дуксов, водитель вяземского машиностроительного завода:

Конечно, есть. Мурашки по коже бегут, вспоминая то, что было раньше. И вот он сейчас, только уже в обновленном виде.

На заводе уже изготовили порядка 40 мотоциклов. Это опытные образцы для демонстрации покупателям. Для выхода на рынок с техникой под маркой «Минск» вяземское предприятие будет запускать большую рекламную кампанию. Рассчитывают составить конкуренцию другим в соотношении «цена – качество».

Александр Куприянов, генеральный директор Вяземского машиностроительного завода:

Работать с известным брендом, тем более таким, как «Минск», который имеет положительный имидж, исторически подкрепленный. Многие люди видят эту надпись, сразу начинают улыбаться, вспоминают: да, у меня был в детстве, я мечтал. Наладить промкооперацию удалось после переговоров белорусского Президента с главой Смоленской области. С приграничным регионом у нас сложились крепкие экономические связи. За последние три года смогли выйти на новый уровень товарооборота, а техника остается важным звеном поставок.