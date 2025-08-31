Си Цзиньпин: китайско-белорусские отношения развиваются на высоком уровне

Китайский Тяньцзинь в эти дни центр большой политики. Город готовится принять саммит Шанхайской организации сотрудничества, который станет самым масштабным за всю историю объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мегаполис принимает глав государств со всего мира. 30 августа в Китай с рабочим визитом прибыл Президент Беларуси. И сегодня, 31 августа, состоялась первая и очень важная встреча. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин этим утром провели переговоры.

На протяжении 33 лет с момента установления дипломатических отношений взаимодействие между нашими странами сохраняет хорошую динамику. Развитие отношений Беларуси и Китая идет по многим направлениям, включая торгово-экономическое сотрудничество, которое демонстрирует устойчивый рост. Важную роль играют стратегические проекты, такие как Китайско-Белорусский индустриальный парк, и совместные инициативы, например, в рамках «Одного пояса, одного пути». Александр Лукашенко в начале встречи отметил колоссальные темпы развития Китая. Беларусь готова перенимать лучший опыт. Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в Тяньцзине.

Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство между Минском и Пекином продолжает приносить свои плоды. Китайская сторона готова вместе с белорусской работать над реализацией всех договоренностей. Си Цзиньпин тепло приветствовал белорусского лидера и поблагодарил за визит и участие в саммите ШОС и предстоящем параде по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашистской войне.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

В годы войны китайский и белорусский народы сражались плечом к плечу, внесли весомый исторический вклад в разгром милитаризма и фашизма, скрепив между собой нерушимую дружбу. Сегодня, когда в мире происходят глубочайшие перемены, а человечество вновь находится на перепутье, мы готовы с нашими белорусскими партнерами вместе выполнять миссию времени, предварять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире. На данный момент китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне. В июне мы с вами встретились в Пекине и решили и дальше углублять многоплановые двусторонние сотрудничества. Предлагаем на основе плодотворных результатов, достигнутых в рамках сотрудничества в науке, технологиях и инноваций, сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества в интересах развития наших стран.