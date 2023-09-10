Во время Холокоста он выступал против своего народа. Кто на самом деле Джордж Сорос?
В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Кто же такой Джордж Сорос? Настоящее имя – Дьердь Шварц. Родился 12 августа 1930 года в Будапеште в еврейской семье среднего достатка. Его отец, Тивадар Шварц, был адвокатом, видным деятелем еврейской общины города, специалистом по эсперанто и писателем-эсперантистом.
Возможно, именно из этих увлечений отца возникли нынешние глобалистские прожекты Джорджа Сороса. В биографии его отца можно увидеть и намеки на глубоко укорененную нелюбовь Сороса к Российской империи в любых ее формах. Тивадар Шварц был бывшим офицером австро-венгерской армии, в Первую мировую войну попал в плен к русским и был отправлен в Сибирь, откуда сумел сбежать в Будапешт. Как признавался в своих интервью сам Джордж Сорос, огромное влияние на его формирование как личности оказал опыт Второй мировой войны и происходивший в ее годы Холокост. Впрочем, этот опыт настолько неоднозначный и шокирующий, что предоставим право рассказать о нем самому Соросу.
– Вам удалось спастись благодаря заступничеству одного тогдашнего венгерского чиновника, который поклялся, что вы являетесь его приемным крестным сыном.
Джордж Сорос:
Совершенно верно.
– Спаслись, но фактически помогали в деле конфискации имущества других евреев Будапешта.
Джордж Сорос:
Да, это так.
– Это выглядит как опыт, после которого многие годами ходили бы на приемы к личному психотерапевту. Вам тяжка пришлось?
Джордж Сорос:
Вовсе нет. Возможно, если ты ребенок, ты не видишь связи и последствий, но в целом у меня не было таких проблем.
– Не было чувства вины?
Джордж Сорос:
Нет.
– Что-то вроде мыслей: я еврей, вижу, как этих людей увозят, я мог бы оказаться среди них – что-то такое.
Джордж Сорос:
Конечно, я мог бы оказаться на другой стороне. Я мог быть среди тех, у кого что-то отнимают, но не было причин к тому, чтобы меня там не было при этих событиях, потому что, знаете, это забавно, но вызывает у меня ассоциации с игрой на финансовых рынках. Если бы я не был частью этого, хотя, конечно, я лично не отнимал, я был лишь наблюдателем, но если бы меня там не было, то был бы кто-то другой, кто отбирал бы собственность у евреев в Венгрии. Все равно бы отнимали, и это от меня не зависело. Я не играл никакой роли в отъеме этого имущества, поэтому у меня и не было чувства вины.
Надежда Сасс:
Шокирует, не правда ли? Джордж Сорос в это страшное время был не на стороне жертв, а на стороне палачей. И тем циничнее, что любая критика Сороса сегодня на Западе априори причисляется к проявлениям антисемитизма.
Марко Ван ден Бомгард, политик (Нидерланды):
Я думаю, когда мы говорим о Соросе, все знают, что речь идет о еврее. Поэтому когда я говорю о нем что-то даже хорошее, но особенно, если плохое, мне говорят, что я антисемит. Я не антисемит, но я думаю, что в каждой стране есть хорошие люди и плохие. Есть хорошие немцы и плохие, есть хорошие голландцы и плохие голландцы, то же самое с евреями. Сорос, на мой взгляд, плохой человек, он имеет слишком большое влияние без демократического процесса. Он покупает свое влияние с помощью НГО, особенно здесь, в Венгрии, со своим университетом. Я очень рад, что его закрыли. Думаю, что это очень хороший первый шаг, мы должны продолжать действовать в этом направлении.
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