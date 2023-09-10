Во время Холокоста он выступал против своего народа. Кто на самом деле Джордж Сорос?

В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Кто же такой Джордж Сорос? Настоящее имя – Дьердь Шварц. Родился 12 августа 1930 года в Будапеште в еврейской семье среднего достатка. Его отец, Тивадар Шварц, был адвокатом, видным деятелем еврейской общины города, специалистом по эсперанто и писателем-эсперантистом.

Возможно, именно из этих увлечений отца возникли нынешние глобалистские прожекты Джорджа Сороса. В биографии его отца можно увидеть и намеки на глубоко укорененную нелюбовь Сороса к Российской империи в любых ее формах. Тивадар Шварц был бывшим офицером австро-венгерской армии, в Первую мировую войну попал в плен к русским и был отправлен в Сибирь, откуда сумел сбежать в Будапешт. Как признавался в своих интервью сам Джордж Сорос, огромное влияние на его формирование как личности оказал опыт Второй мировой войны и происходивший в ее годы Холокост. Впрочем, этот опыт настолько неоднозначный и шокирующий, что предоставим право рассказать о нем самому Соросу.

– Вам удалось спастись благодаря заступничеству одного тогдашнего венгерского чиновника, который поклялся, что вы являетесь его приемным крестным сыном. Джордж Сорос:

Совершенно верно. – Спаслись, но фактически помогали в деле конфискации имущества других евреев Будапешта. Джордж Сорос:

Да, это так. – Это выглядит как опыт, после которого многие годами ходили бы на приемы к личному психотерапевту. Вам тяжка пришлось?

Джордж Сорос:

Вовсе нет. Возможно, если ты ребенок, ты не видишь связи и последствий, но в целом у меня не было таких проблем. – Не было чувства вины? Джордж Сорос:

Нет. – Что-то вроде мыслей: я еврей, вижу, как этих людей увозят, я мог бы оказаться среди них – что-то такое. Джордж Сорос:

Конечно, я мог бы оказаться на другой стороне. Я мог быть среди тех, у кого что-то отнимают, но не было причин к тому, чтобы меня там не было при этих событиях, потому что, знаете, это забавно, но вызывает у меня ассоциации с игрой на финансовых рынках. Если бы я не был частью этого, хотя, конечно, я лично не отнимал, я был лишь наблюдателем, но если бы меня там не было, то был бы кто-то другой, кто отбирал бы собственность у евреев в Венгрии. Все равно бы отнимали, и это от меня не зависело. Я не играл никакой роли в отъеме этого имущества, поэтому у меня и не было чувства вины. Надежда Сасс:

Шокирует, не правда ли? Джордж Сорос в это страшное время был не на стороне жертв, а на стороне палачей. И тем циничнее, что любая критика Сороса сегодня на Западе априори причисляется к проявлениям антисемитизма.