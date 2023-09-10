Запад боится белорусских журналистов! Надежда Сасс рассказала свою историю депортации из Венгрии
В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Чтобы разобраться в этой истории, съемочная группа отправилась на родину нашего главного героя – в Венгрию, где в свое время он и его фонд «Открытое общество» развернули наиболее масштабную деятельность.
Юзеф Нарушил, директор политического института партии «Свобода и прямая демократия» (Чехия):
«Открытое общество» вовсе не является открытым. Оно открыто только для определенных политических течений. А цель политики Джорджа Сороса – разрушить традиционные ценности, разорвать связи между народами. Его идея, возможно, ошибочная, состоит в том, чтобы создать одну огромную европейскую федерацию и уничтожить исторически сложившиеся государства, включая Чехию. Мы однозначно не можем согласиться на такое, поэтому я не могу рассматривать Джорджа Сороса и его попытки создать открытое общество как положительное явление.
Надежда Сасс:
Оказалось, что нынешние венгерские власти вопреки своей официальной риторике проект «САСС уполномочен заявить» боятся больше, чем самого Сороса, которому въезд в Венгрию не закрыли.
Джон Морган, политический обозреватель (США):
Это прискорбно, но не удивительно, учитывая нынешний политический климат. Как я знаю, многих людей, относящихся к кругам, чей нарратив не нравится глобалистам и либеральным лидерам ЕС, пытаются заставить замолчать. Или, по крайней мере, пытаются усложнить им жизнь. Это не что-то новое. Это происходит в Европе (даже в некоторой степени в США) уже много лет. Я думаю, это происходит потому, что на Западе начинают бояться, что антилиберальные силы набирают силы. Поэтому я думаю, что люди не только из таких стран, как Беларусь или Россия, но даже и из других западных стран, имеющих мнение, которое не нравится властям, в ряде случаев имели немало проблем.
Надежда Сасс:
Венгерские спецслужбы явно не без подсказки заокеанских кураторов сделали все возможное, чтобы сорвать подготовку этой программы, устроив мне обыск и всяческие проверки прямо в аэропорту Будапешта, в итоге закрыв въезд в Венгрию и депортировав. Отмечу, что ночь перед депортацией я провела в сопровождении венгерской полиции в аэропорту. В центре временного содержания.
Ференц Элмасси, франко-венгерский журналист, главный редактор издания «Вышеград пост»:
Я считаю, что это ненормально. Меня весьма беспокоит то, что все больше в Европе и ЕС становится нормой запрещать журналистов. Я понимаю, что есть разногласия, что некоторые журналисты могут интересоваться темами, которые неудобны для властей, но такова работа журналистов везде. И когда в других странах что-то происходит с журналистом, который критикует власти, европейцы всегда осуждают действия властей. Почему же это не работает в обратную сторону? Почему они позволяют себе принимать меры против журналистов, которые им не нравятся, чьи взгляды им не по душе? Я считаю, что это очень плохой пример двойных стандартов. Это не та Европа, которую я хочу видеть.
Джон Морган:
Посмотрим на США и то, что произошло с Такером Карлсоном в начале этого года. Он даже не придерживается правых радикальных взглядов, просто в очень мягкой форме высказывает некоторые вещи, которые ставят под сомнение либеральный нарратив. Но даже этого было для них слишком много. Его убрали с телевидения. Так что в традиционных СМИ практически невозможно донести антилиберальные и антиглобалистские идеи. Но, к счастью, сейчас на Западе есть много альтернативных СМИ. В интернете, в социальных сетях. И это очень помогает. Думаю, что эти СМИ являются движущей силой популизма и того, что мы в США называем правами диссидентов. Но именно поэтому на Западе появились новые тревожные тенденции, связанные с попытками подвергнуть эти СМИ цензуре. Власти ЕС объявили о мерах по цензуре социальных сетей на предмет сообщений, которые им не нравятся. Пока надеемся, что альтернативные СМИ будут процветать, но я думаю, что и против их будут приняты меры.
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