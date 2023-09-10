Запад боится белорусских журналистов! Надежда Сасс рассказала свою историю депортации из Венгрии

В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Чтобы разобраться в этой истории, съемочная группа отправилась на родину нашего главного героя – в Венгрию, где в свое время он и его фонд «Открытое общество» развернули наиболее масштабную деятельность.

Юзеф Нарушил, директор политического института партии «Свобода и прямая демократия» (Чехия):

«Открытое общество» вовсе не является открытым. Оно открыто только для определенных политических течений. А цель политики Джорджа Сороса – разрушить традиционные ценности, разорвать связи между народами. Его идея, возможно, ошибочная, состоит в том, чтобы создать одну огромную европейскую федерацию и уничтожить исторически сложившиеся государства, включая Чехию. Мы однозначно не можем согласиться на такое, поэтому я не могу рассматривать Джорджа Сороса и его попытки создать открытое общество как положительное явление. Надежда Сасс:

Оказалось, что нынешние венгерские власти вопреки своей официальной риторике проект «САСС уполномочен заявить» боятся больше, чем самого Сороса, которому въезд в Венгрию не закрыли.

Джон Морган, политический обозреватель (США):

Это прискорбно, но не удивительно, учитывая нынешний политический климат. Как я знаю, многих людей, относящихся к кругам, чей нарратив не нравится глобалистам и либеральным лидерам ЕС, пытаются заставить замолчать. Или, по крайней мере, пытаются усложнить им жизнь. Это не что-то новое. Это происходит в Европе (даже в некоторой степени в США) уже много лет. Я думаю, это происходит потому, что на Западе начинают бояться, что антилиберальные силы набирают силы. Поэтому я думаю, что люди не только из таких стран, как Беларусь или Россия, но даже и из других западных стран, имеющих мнение, которое не нравится властям, в ряде случаев имели немало проблем.

Надежда Сасс:

Венгерские спецслужбы явно не без подсказки заокеанских кураторов сделали все возможное, чтобы сорвать подготовку этой программы, устроив мне обыск и всяческие проверки прямо в аэропорту Будапешта, в итоге закрыв въезд в Венгрию и депортировав. Отмечу, что ночь перед депортацией я провела в сопровождении венгерской полиции в аэропорту. В центре временного содержания.