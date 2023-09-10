Как Сорос пытается ликвидировать неугодную ему власть? Рассказал член местного совета Будапешта
В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Микаэль Дженсон, член парламента Швеции, лидер партии «Шведские демократы» (1995-2005):
Он пытается насадить свое мнение в разных странах в обход демократического процесса, поэтому мы должны его остановить. В Венгрии он не может иметь никакого влияния, потому что венгерский народ знает, что Сорос – плохой человек, нам нужно, чтобы люди в других странах тоже знали.
Надежда Сасс, СТВ:
В самой Венгрии последние годы дела у Джорджа Сороса шли весьма плохо. Премьер-министр Виктор Орбан, который на заре своей карьеры сам получал поддержку от структур Сороса, выступил в роли жесткого оппонента миллиардера и продвигаемых им либеральных ценностей. В ответ Сорос решил в привычной для себя манере сменить власть на своей малой родине. Миллиардер решил от него избавиться через финансирование оппозиции.
Балаш Сабо, член местного совета Будапешта:
Если говорить о деятельности фонда Сороса в Венгрии, необходимо упомянуть его вмешательство в парламентские выборы в 2022 году. В прошлом году вокруг выборов поднялась и большая шумиха, так как американский фонд вместе с венгерскими партнерами-глобалистами собрал много средств в США, чтобы направить их в Венгрию и повлиять на парламентские выборы.
Надежда Сасс:
Фонд Сороса выделил более 10 миллионов долларов для поддержки объединенной венгерской оппозиции, попросив тех выступить против действующего правительства Венгрии и в дальнейшем сформировать новое. К счастью, им это не удалось.
Балаш Сабо:
Как только деньги прибыли в Венгрию, их сразу же разворовали. Это великолепный пример того, насколько коррумпирована венгерская оппозиция. Таким образом, она не смогла составить конкуренцию действующему режиму. Была создана НГО с главным офисом в Чикаго, которая называется «В поддержку демократии». И было заявлено, что они собирают деньги с венгерских иммигрантов, живущих в США, что совершенно не соответствовало действительности. Они получали деньги от различных американских организаций, предсказуемо от фонда Сороса, а также от различных источников, приближенных к партии демократов. Эти 10 миллионов были направлены венгерской организации и потрачены на предвыборную кампанию. Это доказанный факт. Венгерская разведка это обнаружила и провела расследование. Секретная служба Венгрии затем опубликовала результаты этого расследования, так что каждый может с ними ознакомиться и увидеть, что этот фонд хотел сделать здесь, в Венгрии, во время парламентской кампании 2022 года. Но сеть глобалистов у нас в стране очень сильна, и они говорили, что это единственный способ сместить режим Орбана в Венгрии. Конечно же, мы не можем такое принять. Мы должны пресекать любые попытки такого рода, а в отношении участников подобной деятельности необходимо проводить расследование.
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