В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Микаэль Дженсон, член парламента Швеции, лидер партии «Шведские демократы» (1995-2005):

Он пытается насадить свое мнение в разных странах в обход демократического процесса, поэтому мы должны его остановить. В Венгрии он не может иметь никакого влияния, потому что венгерский народ знает, что Сорос – плохой человек, нам нужно, чтобы люди в других странах тоже знали. Надежда Сасс, СТВ:

В самой Венгрии последние годы дела у Джорджа Сороса шли весьма плохо. Премьер-министр Виктор Орбан, который на заре своей карьеры сам получал поддержку от структур Сороса, выступил в роли жесткого оппонента миллиардера и продвигаемых им либеральных ценностей. В ответ Сорос решил в привычной для себя манере сменить власть на своей малой родине. Миллиардер решил от него избавиться через финансирование оппозиции.

Балаш Сабо, член местного совета Будапешта:

Если говорить о деятельности фонда Сороса в Венгрии, необходимо упомянуть его вмешательство в парламентские выборы в 2022 году. В прошлом году вокруг выборов поднялась и большая шумиха, так как американский фонд вместе с венгерскими партнерами-глобалистами собрал много средств в США, чтобы направить их в Венгрию и повлиять на парламентские выборы. Надежда Сасс:

Фонд Сороса выделил более 10 миллионов долларов для поддержки объединенной венгерской оппозиции, попросив тех выступить против действующего правительства Венгрии и в дальнейшем сформировать новое. К счастью, им это не удалось.