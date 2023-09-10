Романов: указ Президента о смене паспорта никак не затронет интересы законопослушных граждан

Новости Беларуси. Нашумевший Указ Президента № 278. Суть документа в том, что белорусы, проживающие за границей, смогут обменять свой паспорт только в Беларуси по месту регистрации. Кроме того, без визита на родину не получится совершать некоторые сделки, к примеру, продать имущество. Для этого нужно присутствовать лично либо иметь доверенность, оформленную в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То же самое касается апостиля и справок в ЗАГС.

Нововведение уже вызвало много шума. Возмущались чиновники Европейского союза. Не промолчали и в США, мол, очередные «происки рэжыму». Действительно, у нас есть свой интерес в этом деле. Но было бы странно, если бы указы и другие документы принимались просто так, с бухты-барахты, не преследуя определенных целей. Как обычно, оппоненты ищут подводные камни. А в реальности все намного прозаичнее.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня в связи с такой общественной обстановкой оптимизирована наша дипмиссия. И количество сотрудников дипмиссий белорусских сокращено, и, конечно, для нас важно сократить нагрузку на наши дипломатические миссии. И, безусловно, упорядочить и систематизировать все эти дипломатические процедуры. Сегодня США значительно оптимизировали свою дипмиссию, например, в России. Понятно, по каким причинам. Тоже в связи с этим они сократили свои какие-то консульские процедуры. Абсолютно логично, безусловно это тоже делалось для того, чтобы сократить нагрузку на свою дипмиссию.

И еще один пример, почему появился такой указ. Есть категория граждан призывного возраста, которые выехали в Польшу, а теперь им придется получать или менять белорусские паспорта на территории Беларуси, а значит, получить повестку и, возможно, послужить родине. Можно, конечно, не менять паспорт, но просроченный нигде не примут, и перемещаться по ЕС будет невозможно.