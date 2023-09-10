Лионель Баланд: Сорос хочет создать либеральное общество, цель которого – разрушить все общественные институты

В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Давайте разберемся, за что критикуют Сороса и его деятельность, ведь со стороны может показаться, что речь идет о величайшем филантропе, которому принадлежит каждый восьмой (а по некоторым данным, и каждый пятый) доллар, потраченный на деятельность неправительственных организаций, институтов гражданского общества на территории стран Европы.

Лионель Баланд, политический эксперт (Бельгия):

Джордж Сорос – очень опасный человек, потому что очень умный, сделал много денег. С помощью денег и инвестиций влияет на политику и общество. Конечно, его идеология – это либерализм. Он учился в университете в Великобритании, где познакомился с автором книги об открытом обществе «Открытое общество и его враги» Карлом Поппером.