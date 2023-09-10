Лионель Баланд: Сорос хочет создать либеральное общество, цель которого – разрушить все общественные институты
В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Давайте разберемся, за что критикуют Сороса и его деятельность, ведь со стороны может показаться, что речь идет о величайшем филантропе, которому принадлежит каждый восьмой (а по некоторым данным, и каждый пятый) доллар, потраченный на деятельность неправительственных организаций, институтов гражданского общества на территории стран Европы.
Лионель Баланд, политический эксперт (Бельгия):
Джордж Сорос – очень опасный человек, потому что очень умный, сделал много денег. С помощью денег и инвестиций влияет на политику и общество. Конечно, его идеология – это либерализм. Он учился в университете в Великобритании, где познакомился с автором книги об открытом обществе «Открытое общество и его враги» Карлом Поппером.
Лионель Баланд:
Он хочет создать либеральное общество, цель которого состоит в том, чтобы разрушить все общественные институты: семья, государство, люди – все необходимо изменить, каждый в обществе должен быть сам по себе, руководствоваться только своими интересами и думать только о себе. Вы можете это наблюдать в других европейских странах. Люди не остаются в браке, они разводятся. Сейчас разводов очень много. Это результат данной идеологии. В обществе вы видите либерализм везде, куда бы вы ни пошли, видите, как рушатся все уровни общества в Западной Европе. Они используют, например, мигрантов из стран третьего мира как оружие. Это ведь не один и не два человека, а это массовая миграция. Если вы живете в городе в Западной Европе, вы можете наблюдать изменения. Вы видите, что 30 лет назад в этой части города все были местными, теперь же их порой нет совсем, как в Брюсселе. Там в некоторых районах больше не встретишь ни одного бельгийца. Если вы живете там, если у вас есть ребенок, вы ведете его в школу, а там говорят: нет, здесь учатся только мигранты. Если вы отдадите своего ребенка в эту школу, у него будут проблемы. Идите в другую школу, где есть бельгийцы. Только она на другом конце города.
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