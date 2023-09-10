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Глава Белгоспищепрома: в Беларуси не планируют повышать цены на сахар

10 сентября 2023 18:49
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Новости Беларуси. В стране не планируют повышать цены на сахар. Об этом в программе «Неделя» заявил председатель концерна «Белгоспищепром».

Глава Белгоспищепрома: в Беларуси не планируют повышать цены на сахар-1

Как отметил Олег Жидков, на данный момент нет необходимости корректировать стоимость этого товара. Что касается урожая сахарной свеклы, то в 2023 году можно рассчитывать на хороший результат. Практически все заводы уже начали переработку.

Глава Белгоспищепрома: в Беларуси не планируют повышать цены на сахар-4

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Уже три завода у нас запущены, которые производят сахар нового урожая. Если говорить по урожайности, то мы в первые дни копки уже получили результат, который в полтора раза превышает прошлогодние цифры. И в целом мы оцениваем состояние посевов как хорошее. С учетом тех погодных условий, которые благоприятно на сегодня складываются, мы планируем собрать не менее пяти миллионов тонн сахарной свеклы. Это позволит произвести порядка 600 тысяч тонн сахара, который мы планируем реализовать как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Состояние и стабильность продовольственного рынка по сахару, думаю, у нас будет обеспечена более чем на 100 %.

# Государственная политика в области пищевой промышленности # общество # Олег Жидков # Фотофакт

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