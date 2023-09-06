Во что одеваются белорусские девушки? Рассказала Алина Ретькова

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
Как влияют на ваше настроение санкции?
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
Как влияют на ваше настроение санкции?
Алина Ретькова, председатель комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Хочется отметить, что сейчас мы видим четкий курс белорусской политики – это взаимодействие и партнерство с теми странами, которые так же, как и мы, под действием санкций государств Запада, поэтому во всех сферах (экономике, промышленности, образовании, государственной молодежной политике в том числе) мы должны идти на взаимодействие и сотрудничество именно с такими странами.
Евгений Пустовой:
Это зачет, десятка по идеологии. Что касается вас, туфли у вас как там?
Алина Ретькова:
У меня все белорусское.
Евгений Пустовой:
Может, европейское хотелось бы?
Алина Ретькова:
Меня устраивают белорусские бренды. Такие белорусские бренды, такая одежда, которую делают наши производители, затмевает тех, которые раньше производились и привозились из Запада.
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