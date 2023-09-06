Во что одеваются белорусские девушки? Рассказала Алина Ретькова

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Алина Ретькова, председатель комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Хочется отметить, что сейчас мы видим четкий курс белорусской политики – это взаимодействие и партнерство с теми странами, которые так же, как и мы, под действием санкций государств Запада, поэтому во всех сферах (экономике, промышленности, образовании, государственной молодежной политике в том числе) мы должны идти на взаимодействие и сотрудничество именно с такими странами.

Евгений Пустовой:

Это зачет, десятка по идеологии. Что касается вас, туфли у вас как там?

Алина Ретькова:

У меня все белорусское.

Евгений Пустовой:

Может, европейское хотелось бы?

Алина Ретькова:

Меня устраивают белорусские бренды. Такие белорусские бренды, такая одежда, которую делают наши производители, затмевает тех, которые раньше производились и привозились из Запада.

Читайте также:

«Может, набраться мудрости у китайцев?» Студент БГУ объяснил, зачем это белорусам

Беларусь хочет налаживать торговые связи с Северной Кореей. В каких направлениях?

Преподаватель экономики БГУ: Россия – это первый торговый партнёр Беларуси