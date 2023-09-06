Преподаватель экономики БГУ: Россия – это первый торговый партнёр Беларуси

Даниил Храмцов, преподаватель экономических дисциплин экономического факультета Белорусского государственного университета: До санкций (по 2019 году я посмотрел) 30/30/30 – Запад, Россия и ближнее зарубежье – эти показатели мы почти достигли. Сейчас 60 % экспорта на Россию – это первый наш торговый партнер, второй – Китай (7 %).

Ярослав Меркулов, председатель первичной организации РОО «Белая Русь» филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго»:

Мы же видим, как на нас сразу накинулись санкции после 2020 года, как нас сейчас воспринимают в мире. То есть они пытаются нас загасить. Конечно, нам надо было переориентироваться быстро. И кто нам поможет, как не наш ближний соратник Россия? Мы находим новые рынки. Мы находим Африку, мы идем в Китай, мы уже давно подали заявку на вступление в ШОС. Почему мы должны терять наши деньги, нашу прибыль?

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