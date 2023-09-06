Беларусь хочет налаживать торговые связи с Северной Кореей. В каких направлениях?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:

Давайте дадим слово предпринимателю. У нас в студии коммунист и бизнесмен. Это можно совместить в белорусской реальности. Как вы работаете в условиях санкций?