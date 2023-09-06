Беларусь хочет налаживать торговые связи с Северной Кореей. В каких направлениях?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
Давайте дадим слово предпринимателю. У нас в студии коммунист и бизнесмен. Это можно совместить в белорусской реальности. Как вы работаете в условиях санкций?
Виталий Дробышевский, член РОО «Патриоты Беларуси»:
Все отлично работает, даже несмотря на то, что такие крупные западные компании поуходили, как Heineken, Mercedes, обслуживание и все прочее – этого нет здесь, но произошло импортозамещение благодаря нашим китайским братьям. Я как коммунист знаю, что с Северной Кореей хотят налаживать торгово-экономические связи.
Евгений Пустовой:
Раскройте секрет. Давайте разрушать шаблоны.
Виталий Дробышевский:
Они хотят у нас покупать и комбайны, и трактора, и транспорт городской – им этого не хватает, а у них есть то, что нужно нам – ресурсы.
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