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Беларусь хочет налаживать торговые связи с Северной Кореей. В каких направлениях?

06 сентября 2023 17:43
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:
Давайте дадим слово предпринимателю. У нас в студии коммунист и бизнесмен. Это можно совместить в белорусской реальности. Как вы работаете в условиях санкций?

Беларусь хочет налаживать торговые связи с Северной Кореей. В каких направлениях? -1

Виталий Дробышевский, член РОО «Патриоты Беларуси»:
Все отлично работает, даже несмотря на то, что такие крупные западные компании поуходили, как Heineken, Mercedes, обслуживание и все прочее – этого нет здесь, но произошло импортозамещение благодаря нашим китайским братьям. Я как коммунист знаю, что с Северной Кореей хотят налаживать торгово-экономические связи.

Евгений Пустовой:
Раскройте секрет. Давайте разрушать шаблоны.

Виталий Дробышевский:
Они хотят у нас покупать и комбайны, и трактора, и транспорт городской – им этого не хватает, а у них есть то, что нужно нам – ресурсы.

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# Санкции # общество # Евгений Пустовой # Виталий Дробышевский # Фотофакт

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