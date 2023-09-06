«Может, набраться мудрости у китайцев?» Студент БГУ объяснил, зачем это белорусам

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:

Недавно глава государства ездил по предприятиям, смотрел мотоциклы. Такое неловкое молчание образовывалось, когда Батька спрашивал: а что из этого белорусское? Руль есть. А двигатель чей? Китайский. Как китайцы поступили? Они действительно сделали все свое. Может, набраться мудрости у китайцев, пока нам еще какие-то санкции не впихнули, использовать этот момент? Заранее готовиться к чему-то подобному.

Евгений Пустовой, СТВ:

Премьер-министр сейчас постоянно ездит по регионам. Помните Президента? Он еще года три назад требовал заниматься станкостроением.

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