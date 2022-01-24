«ВНС позволило над пропастью спасти Беларусь». Почему оно заслужило закрепления в Конституции?

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам? Алена Сырова, СТВ:

Екатерина, я знаю, что у Конституционной комиссии было очень много вопросов касаемо того, как интегрировать ВНС в общую структуру. Вы довольны тем результатом, который в итоге получили?

Екатерина Речиц, член экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Безусловно, я считаю, что все удалось. Здесь, конечно, важный акцент на том, что в корне неверно говорить о том, что это новая Конституция, что мы что-то реформируем. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это изменения и дополнения, хотя, опять же, в народе – новая Конституция. Екатерина Речиц:

Конечно, это обновленная Конституция, мы идем по пути преобразований. Это очень важный момент, потому что мы не отказываемся ни от чего хорошего, того, что нам удалось за период независимости. Наоборот, мы этот проект Конституции уже подготовили с тем, чтобы утвердить все то, что мы достигали на протяжении этого времени. Когда принималась Конституция 1994 года, зачем она принималась? В первую очередь, чтобы создать правовой фундамент суверенного государства. Как говорит Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, тогда нам суверенитет этот свалился на голову. Нам нужна была какая-то правовая база, чтобы себя позиционировать как суверенное независимое государство. Кирилл Казаков:

Выстроить структуру государства как минимум. Екатерина Речиц:

А сейчас, конечно, мы уже те направления – социальное, демократическое, социально-правовое – действительно реализовали. И сейчас нам главное их укрепить. Поэтому сейчас уже действительно общество, понимая, что это отдельное государство, что сейчас формируется нация фактически самостоятельная, которая имеет свою самостоятельную территорию и так далее, идет по пути того, что мы, по сути, уже приблизились к следующему этапу суверенизации белорусской государственности.

Кирилл Казаков:

А какие самые спорные статьи у вас были? Екатерина Речиц:

Было очень много споров, и, наверное, не было того, что ни одно положение не подвергалось сомнению. Почему? Были пожелания, что какие-то новомодные включить штучки, так скажем, чтобы было больше стимула для развития и так далее. Были пожелания у кого-то очень традиционные либо либеральные подходы включить и так далее. Общество действительно очень разное. И наша задача была как комиссии – найти баланс, потому что мы понимаем, что мы – Конституционная комиссия – не для себя эту Конституцию, этот проект вырабатывали. В этом-то и вопрос. Мы выступали всего лишь сенсорами общественного мнения. И нам нужно было так сбалансировать, что когда мы этот проект предложим, чтобы он не вызвал ни у кого отторжения. Для нас было очень большим опытом, что диалоговые площадки проводились при подготовке к VI Всебелорусскому народному собранию. За период этого года, даже больше, мы смогли проанализировать, что действительно для нас важно, а что какая-то приходящая ценность. И вот как раз таки Всебелорусское народное собрание тоже не новое. Это не реформа, это закрепление того, что уже оправдало себя на практике. Кирилл Казаков:

Тоже институт истинной народной демократии.