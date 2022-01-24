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Любецкая: медики очень поддерживают вопросы, касающиеся ответственного отношения граждан к своему здоровью 

24 января 2022 18:13
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Новости Беларуси. Общественное обсуждение поправок в Конституцию продолжается уже более двух месяцев. Разъяснительная кампания на финишной прямой. Так, была определена дата референдума: голосование пройдет 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любецкая: медики очень поддерживают вопросы, касающиеся ответственного отношения граждан к своему здоровью -1

На передовой по-прежнему остаются активисты «Белой Руси». 24 января вместе с медиками они обсуждали новации к Основному закону.

Любецкая: медики очень поддерживают вопросы, касающиеся ответственного отношения граждан к своему здоровью -3

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Обсуждение как с гражданами, так и в профессиональных коллективах позволяет выявить интересы и запросы сегодня различных групп, в том числе профессионального сообщества, и их видение в решении тех или иных проблем. Медики, например, очень поддерживают вопросы, касающиеся ответственного отношения граждан к своему здоровью, потому что это сфера их интересов.

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# Конституция # общество # Светлана Любецкая # Полина Королева # Фотофакт

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