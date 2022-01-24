Любецкая: медики очень поддерживают вопросы, касающиеся ответственного отношения граждан к своему здоровью 

Новости Беларуси. Общественное обсуждение поправок в Конституцию продолжается уже более двух месяцев. Разъяснительная кампания на финишной прямой. Так, была определена дата референдума: голосование пройдет 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Обсуждение как с гражданами, так и в профессиональных коллективах позволяет выявить интересы и запросы сегодня различных групп, в том числе профессионального сообщества, и их видение в решении тех или иных проблем. Медики, например, очень поддерживают вопросы, касающиеся ответственного отношения граждан к своему здоровью, потому что это сфера их интересов.

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